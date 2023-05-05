"Главная победа путина": в Польше в прямом эфире снесли памятник в честь Красной армии (видео)

На месте этого памятника больше 60 лет нет захоронений останков советских солдат

В Польше снесли памятник, который прославлял Красную Армию. Об этом местные власти неоднократно просил президент Института национальной памяти доктор Кароль Навроцкий.

Об этом сообщает RMF24. Постамент, под названием "памятник благодарности Красной Армии" находился в польском городе Глубчице на углу улиц Марии Склодовской-Кюри и Жеромского.

Памятник состоял из обелиска на постаменте и ступенькам по его периметру. Воздвигли его в 1945 году в память о 676 бойцах Красной Армии, которые погибли в этому же году в боях за город. Но еще в 1952 году с этого места эксгумировали последние останки красноармейцев, которые перезахоронили в другом месте, поэтому захоронений красноармейцев в Глубчицах не осталось.

"Еще в 1990-е годы местные власти возлагали здесь цветы и фотографировались на фоне этого памятника. Нам пришлось ждать более 30 лет, чтобы такие объекты рухнули. Мы предполагаем, что их еще около 30. Это 28-й объект такого типа в Польше, который мы убрали в течение года. Мы будем удовлетворены, когда последний из них падет. Большинство местных органов власти открыты для наших предложений. Некоторые, к сожалению, до сих пор странно сопротивляются", — сказал доктор Кароль Навроцкий перед сносом советского пропагандистского центра в Глубчицах.

Памятник благодарности Красной Армии до сноса

Президент Института национальной памяти напомнил, что первый из двух таких памятников демонтировали в октябре 2022 года. Ранее он был отреставрирован благодаря субсидиям Евросоюза. Также в Институте национальной памяти уверяют, что демонтаж советских памятников — это реализация Закона от 1 апреля 2016 года "О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя наименованиями организационных единиц, вспомогательных единиц коммуны, зданий, общественных инженерные сооружения и устройства, памятники".

В сети активно комментируют это событие, которое уже прозвали "главной победой геополитика века". Кстати, Польша не первая и не единственная страна, которая с начала полномасштабного вторжения россии в Украину избавляется от советского прошлого.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе снесли памятник Екатерине II и полководцу Суворову. Украинцы давно хотели снести скандальный памятник и для этого даже создавали петиции на сайте президента.