Это другое: "Укрзализныця" не хочет демонтировать барельеф в честь россиян
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УЗ оставит памятники россиянам
Не смотря на свою программу дерусификации, объявленную в начале 2023 года, в "Укрзализныце" не намерены демонтировать барельеф в честь победы россиян в Полтавской битве.
Об этом сообщает "LB", ссылаясь на ответ компании.
Так, на запрос журналистов о демонтаже следующих памятных знаков в рамках дерусификации был предоставлен ответ, что события 1905 и 1709 года не подпадают под действие Закона о декоммунизации, а значит, не будут демонтированы:
- в честь победы россиян над шведами в Полтавской битве 1709 по ст. Полтава Южная;
- в честь баррикадных боев восставших рабочих с царскими войсками 13 декабря 1905 г. по ст. Запорожье 1;
- 4 мемориальные таблицы по ст. Сарны, в том числе в честь политической забастовки рабочих в 1905 году и начальника станции, имевшего отношение к акциям против украинского подполья из УПА;
Для справки: в 1709 году произошло сражение между союзными войсками Карла XII, гетмана Ивана Мазепы и Костя Гордиенко с одной стороны, и московской армией Петра I с другой.
Кроме этого, работниками УЗ было предложено журналисту LB обратиться в Украинский институт национальной памяти относительно начальника станции, участвовавшего в отношении акций против украинского подполья с УПА.
Напомним, ранее мы писали о том, почему символам "общей истории" с россией не место в наших городах.