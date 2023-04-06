Это другое: "Укрзализныця" не хочет демонтировать барельеф в честь россиян

УЗ оставит памятники россиянам

Не смотря на свою программу дерусификации, объявленную в начале 2023 года, в "Укрзализныце" не намерены демонтировать барельеф в честь победы россиян в Полтавской битве.

Об этом сообщает "LB", ссылаясь на ответ компании.

Так, на запрос журналистов о демонтаже следующих памятных знаков в рамках дерусификации был предоставлен ответ, что события 1905 и 1709 года не подпадают под действие Закона о декоммунизации, а значит, не будут демонтированы:

в честь победы россиян над шведами в Полтавской битве 1709 по ст. Полтава Южная;

в честь баррикадных боев восставших рабочих с царскими войсками 13 декабря 1905 г. по ст. Запорожье 1;

4 мемориальные таблицы по ст. Сарны, в том числе в честь политической забастовки рабочих в 1905 году и начальника станции, имевшего отношение к акциям против украинского подполья из УПА;

Барельеф Полтавской битве на фасаде станции "Полтава-Южная"

Для справки: в 1709 году произошло сражение между союзными войсками Карла XII, гетмана Ивана Мазепы и Костя Гордиенко с одной стороны, и московской армией Петра I с другой.

Кроме этого, работниками УЗ было предложено журналисту LB обратиться в Украинский институт национальной памяти относительно начальника станции, участвовавшего в отношении акций против украинского подполья с УПА.

Напомним, ранее мы писали о том, почему символам "общей истории" с россией не место в наших городах.