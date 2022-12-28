"Екатерина, прощай!": В Одессе демонтируют памятник российской императрице (фото, видео)

Фигуру императрицы Екатерины II и четырех ее фаворитов перенесут в другое место

В Одессе начали демонтаж памятника русской императрицы Екатерины II. В конце ноября текущего года местные депутаты проголосовали за этот процесс.

Об этом рассказал вице-мэр Одессы Олег Брындак.

Памятник был окружен защитной конструкцией, чтобы российские ракеты не повредили историческую памятку. Однако вокруг статуи разгорелось много споров — многие депутаты и местные жители были несогласны с тем, что памятник российской императрицы должен и дальше находиться в центре украинского города.

Одесский городской совет проголосовал за то, чтобы демонтировать фигуру основательницы Одессы, а также четырех ее фаворитов: Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова. Их статуи перенесут в местный художественный музей. Утром 28 декабря 2022 года вокруг памятника начали снимать деревянные защитные плиты, которые установили там 6 ноября.

"Сегодня во исполнение решения Одесского городского совета от года начат демонтаж фигур Основателям Одессы, в народе известного как памятник Екатерине II", – сообщил вице-мэр Одессы Олег Брындак.

Ограждение вокруг памятника разбирают

Ограждение вокруг памятника разбирают

Ограждение вокруг памятника разбирают

Он подчеркнул, что таким образом быдо выполнено не только решение сессии, но и было положено начало долгому, но необходимому процессу по переосмыслению собственной истории и освобождения от всех советских мифов.

Как сообщает "Украинская правда", ранее петиция о сносе памятника Екатерине II набрала 25 тысяч голосов. Ее рассмотрел Владимир Зеленский и передал соответствующее распоряжение Одесскому горсовету.

Кроме того, памятник неоднократно страдал от вандалов. В сентябре его дважды обливали красной краской, а перед этим оставили надпись "Екатерина=путин". В ноябре же на голову основательнице города надели красный колпак, а в руку вложили веревку для повешания.

Ранее мы рассказывали о том, что в оккупированном Мелитополе облили "кровью" памятник Ленину. Россияне в этом обвинили украинских подпольщиков.