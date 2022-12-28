"Єкатерино, прощай!": В Одесі демонтують пам’ятник російській імператриці (фото, відео)

Фігуру імператриці Єкатерини II та чотирьох її фаворитів перенесуть до іншого місця

В Одесі розпочали демонтаж пам’ятника російській імператриці Єатерині ІІ. Наприкінці листопада поточного року місцеві депутати проголосували за цей процес.

Про це розповів віце-мер Одеси Олег Бриндак.

Пам’ятник був оточений захисною конструкцією, щоби російські ракети не пошкодили історичну пам’ятку. Однак навколо статуї розгорілося багато суперечок — багато депутатів та місцевих жителів були незгодні з тим, що пам’ятник російській імператриці має й надалі перебувати у центрі українського міста.

Одеська міська рада проголосувала за те, щоби демонтувати фігуру засновниці Одеси, а також чотирьох її фаворитів: Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова. Їхні статуї перенесуть до місцевого художнього музею. Вранці 28 грудня 2022 року довкола пам’ятника почали знімати дерев’яні захисні плити, які встановили там 6 листопада.

"Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради від року розпочато демонтаж фігур Засновникам Одеси, у народі відомого як пам’ятник Єкатерині II", – повідомив віце-мер Одеси Олег Бриндак.

Огорожу навколо пам’ятника розбирають

Огорожу навколо пам’ятника розбирають

Огорожу навколо пам’ятника розбирають

Він підкреслив, що таким чином було виконано не лише рішення сесії, а й було започатковано довгий, але необхідний процес з переосмислення власної історії та звільнення від усіх радянських міфів.

Як повідомляє "Українська правда", раніше петиція про знесення пам’ятника Єкатерині II набрала 25 тисяч голосів. Її розглянув Володимир Зеленський та передав відповідне розпорядження Одеській міськраді.

Крім того, пам’ятник неодноразово страждав від вандалів. У вересні його двічі обливали червоною фарбою, а перед цим залишили напис "Єкатерина=путін". У листопаді на голову засновниці міста одягли червоний ковпак, а в руку вклали мотузку для повішання.

Раніше ми розповідали про те, що в окупованому Мелітополі облили "кров’ю" пам’ятник Леніну. Росіяни у цьому звинуватили українських підпільників.