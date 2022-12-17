В окупованому Мелітополі облили "кров’ю" пам’ятник Леніну: ексклюзивні фото та відео
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Російські загарбники явно були не в захваті від такого витівки представників підпілля
В окупованому Мелітополі, де нещодавно підірвали одного з колаборантів, знову активізувалися місцеві партизани. 17 грудня окупантам залишили незвичайне "вітання" — нещодавно повернутий пам’ятник Володимиру Леніну облили червоною фарбою.
Ексклюзивні фото та відео з окупації "Телеграфу" передали місцеві жителі Такий вчинок місцевого проукраїнського опору зайвий раз демонструє мужність людей, які залишилися в захопленому місті.
Колір фарби, звичайно ж, обраний не дарма — нагадує кров, якою забруднені руки російських окупантів. До монумента вже надіслали місцевих комунальників, які мають привести його до ладу.
Пам’ятник Леніну колаборанти повернули на початку листопада. Він встановлений на тому ж місці, де був до декомунізації у 2015 році — на перехресті вулиць Гетьманської та Михайла Грушевського. Підготовка до встановлення споруди розпочалася ще наприкінці серпня.
Такий крок мелітопольських партизанів дуже ризикований, адже російські солдати регулярно стежать за тим, що відбувається в місті. Деяким жителям, які відкрито виступили проти війни, дуже не пощастило — так, Руслана Федоренка було вбито, попередньо він пройшов через тортури.