В окупованому Мелітополі облили "кров’ю" пам’ятник Леніну: ексклюзивні фото та відео

Російські загарбники явно були не в захваті від такого витівки представників підпілля

В окупованому Мелітополі, де нещодавно підірвали одного з колаборантів, знову активізувалися місцеві партизани. 17 грудня окупантам залишили незвичайне "вітання" — нещодавно повернутий пам’ятник Володимиру Леніну облили червоною фарбою.

Ексклюзивні фото та відео з окупації "Телеграфу" передали місцеві жителі Такий вчинок місцевого проукраїнського опору зайвий раз демонструє мужність людей, які залишилися в захопленому місті.

Колір фарби, звичайно ж, обраний не дарма — нагадує кров, якою забруднені руки російських окупантів. До монумента вже надіслали місцевих комунальників, які мають привести його до ладу.

Ленін у "крові"

Комунальники вже прибирають фарбу

Пам’ятник Леніну колаборанти повернули на початку листопада. Він встановлений на тому ж місці, де був до декомунізації у 2015 році — на перехресті вулиць Гетьманської та Михайла Грушевського. Підготовка до встановлення споруди розпочалася ще наприкінці серпня.

Так споруда виглядала одразу після встановлення

Такий крок мелітопольських партизанів дуже ризикований, адже російські солдати регулярно стежать за тим, що відбувається в місті. Деяким жителям, які відкрито виступили проти війни, дуже не пощастило — так, Руслана Федоренка було вбито, попередньо він пройшов через тортури.