Повертають Леніна? У Мелітополі помітили цікаву споруду

Місцеві вважають, що окупанти хочуть повернути пам’ятник Леніну

В окупованому Мелітополі (Запорізька область), де нещодавно поблизу міста було підірвано базу загарбників, місцеві жителі помітили дивну споруду в одному зі скверів.

У розпорядженні "Телеграфа" опинилися фото та відео нового постаменту. На кадрах видно, як у окупованому місті загарбники встановили постамент під пам’ятник.

Місцеві жителі вважають, що загарбники хочуть поставити на постамент пам’ятник Леніну, знесеному звідти за часів декомунізації ще у 2015 році. Напередодні місцевий депутат-колаборант Тарас Генов неодноразово заявляв, що хоче повернути пам’ятник Леніну до міста. Схоже, окупаційна "влада" таки зважилася на цей крок.

Додамо, що Генов, у квітні влаштовував "свято" для літніх комуністів з нагоди дня народження Леніна. Із собою зрадник України притягнув бронзову статую вождя, викликавши сміх у мережі. До речі, ця "акція" зібрала лише кілька людей і проходила на тому місці, де зараз окупанти збудували постамент.

Раніше повідомлялося, що окупанти зазнали невдачі, намагаючись провести день прапора рф в Мелітополі. Нагадаємо, у середині серпня у місті підірвали місцевого колаборанта.