Це інше: "Укрзалізниця" не хоче демонтувати барельєф на честь росіян

УЗ залишить пам’ятники росіянам

Незважаючи на власну програму дерусифікації, яку було оголошено ще на початку 2023 року, в "Укрзалізниці" не збираються демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві.

Про це повідомляє "LB", посилаючись на відповідь компанії.

Так, на запит журналістів про демонтаж наступних пам’ятних знаків у рамках дерусифікації було надано відповідь, що події 1905 та 1709 року не підпадають під дію Закону про декомунізацію, а отже, не будуть демонтовані:

на честь перемоги росіян над шведами у Полтавській битві 1709 року по ст. Полтава Південна;

на честь барикадних боїв повсталих робітників з царськими військами 13 грудня 1905 року по ст. Запоріжжя 1;

4 меморіальних таблиці по ст. Сарни, в тому числі на честь політичного страйку робітників у 1905 році та начальника станції, який мав стосунок до акцій проти українського підпілля з УПА;

Барельєф Полтавської битви на фасаді станції "Полтава-Південна"

Для довідки : у 1709 році відбулася битва між союзними військами Карла XII, гетьмана Івана Мазепи та Костя Гордієнка з одного боку, та московською армією Петра I з іншого.

Крім цього, працівниками УЗ було запропоновано журналісту LB звернутися до Українського інституту національної пам’яті щодо начальника станції, який брав участь щодо акцій проти українського підпілля з УПА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому символам "спільної історії" з росією не місце у наших містах.