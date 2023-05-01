Фанаты жириновского обвалили сервер в Minecraft: 12 тысяч игроков собрались возле его "памятника" (видео)

В игре Minecraft устроили странную акцию в память о жириновском

В понедельник, 1 мая, около "памятника" бывшему лидеру ЛДПР владимиру жириновскому в виртуальной игре Minecraft провели "демонстрацию".

Как пишут российские СМИ, возле "памятника" собрались 12 тысяч пользователей со всего мира.

Из-за большого скопления игроков в одном месте сервер не выдержал и рухнул.

"Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, которая стала самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране. В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира", – отметили в ЛДПР.

При этом в партии не исключают, что людей могло быть еще больше, если бы сервер выдержал нагрузку.

Там же отметили, что на "митинге" возле памятника "выступил" один из депутатов от партии в Государственной думе Андрей Свинцов.

В комментариях люди отмечают, что ничего более странного уже давно не видели.

Напомним, что жириновский умер в 2022 году. При жизни он неоднократно озвучивал призывы ко вторжению в Украину. Кроме того, он настаивал на необходимости разделения нашей территории между соседними странами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российские фанаты создали свастику на стадионе.