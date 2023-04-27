В виртуальной реальности Minecraft появился 200-метровый памятник жириновскому - там же проведут митинг 1 мая

Памятник жириновскому в Minecraft не похож на лидера ЛДПР, но в партии все равно настроены провести митинг

После смерти владимира жириновского в росии задумались над тем, чтобы создать искусственный интеллект по подобию одиозного политика. Кроме того, ЛДПР заявила, что проведет демонстрацию 1 мая около памятника жириновского, но не в реальном мире, а в виртуальной игре Minecraft.

Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Свинцов в своем Telegram-канале. Недавно на одном из серверов игры Minecraft появился 200-метровый памятник основателю ЛДПР владмиру жириновскому.

Идея возникла из-за того, что в россии сегодня не рекомендуют проводить митинги, посвященные 1 мая. Но россиянам так сильно этого хочется, что они нашли выход, ведь запретов на виртуальны митинги пока еще нет.

"В россии не рекомендуется проводить демонстрации, посвященные 1 мая. Но эти ограничения не распространяются на виртуальную реальность. Поэтому приглашаю всех однопартийцев и наших сторонников в 12:00 по московскому времени на первомайскую демонстрацию online", — написал депутат Госдумы.

Он также указал данные сервера, на котором построен памятник жириновскому. К слову, памятник не очень похож на покойного лидера ЛДПР, что признает и сам депутат. Но он уверен, что вскоре виртуальный постамент усовершенствуют.

"Цифровые технологии, увы, пока не идеальны и владимир вольфович получился не очень похожим. Но, уверен, что неизвестный скульптор ещё поработает над портретным сходством. В любом случае, работа впечатляет", — добавил депутат.

Российские СМИ сообщают, что сервер по состоянию на 27 апреля оказался недоступен. В сети же эта новость вызвала много шуток и насмешек. Многих волнует вопрос уголовной ответственности в случае подрыва "памятника", как в ситуации со школьником из Канска. Подросток задумал взорвать здание ФСБ в Minecraft, за что его отправили в тюрьму на 5 лет по статье 205.3 УК россии "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", а также статьям статье 223.1 и 222.1 о "незаконном изготовлении взрывных устройств и их хранении".

Другие же пользователи сети напомнили, что Minecraft — это игра, разработанная американцами — "сатанистами".

А тому, кто взорвёт эту "скульптуру", дадут 15-ечку за терроризм?

А если памятник повандалить, то посадят, как того ребенка, который сдание фсб взорвать собирался в майнкрафте?

Просто дайте мне название сервера и время.

Это Жирик или Мусоллини?

Это скрепная гойда.

Виртуальные победы виртуальные и парады.

А как же иноагенты??? Майнкрафт продукция Майкрософт, то есть они финансируют Америку.

Кого-нибудь посадят за закладку бомбы у памятника?

Жириновский сдох, но дело его живет.

На россии очень любят паразитировать на чём угодно. Я бы понял, если бы майнкрафт создали на россии, а так — одна из скрепных рашистских партий будет встречаться на виртуальном пространстве "сатанинского" изобретения западной цивилизации… странно как-то, нет бы на болоте каком с*аном.

Памятник жириновскому в Minecraft

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