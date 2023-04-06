В россии хотят создать искусственный интеллект "жириновский" - для него придумали задачи

Нейросеть поможет смоделировать позицию, которую бы занимал жириновский

На фоне успехов (возможно даже слишком больших), западных компаний в области искусственного интеллекта в россии подготовили свой ответ Chat GPT — "политический алгоритм Жириновский".

Об этом с трибун Госдумы заявил российский депутат леонид слуцкий.

Естественно, в стране, в которой на главной площади хранят труп бывшего "вождя", не могла не зародится мысль возродить хоть и довольно странный, но все же символ российской политики. Так, депутат сообщил о планах по созданию нейросети, которая поможет смоделировать позицию, которую бы занимал опальный российский политик владимир жириновский, если бы не умер в самом начале полномасштабной войны.

"Новейшая современная нейросеть, которая сумеет смоделировать на основе анализа, сегодняшней ситуации, ту позицию, которую занял бы "гениальный" политик (так он назвал жириновского — Ред.), великий сын сегодняшней россии в отношении той или иной проблемы. Животрепещущей, как в сфере внешней политики россии, так и внутри страны. Уверен, что этот проект будет успешным", — надеется слуцкий.

В сети, конечно же, не смогли пройти мимо такого "перла" и подняли насмех, еще не созданный ИИ по мотивам жириновского.

Напомним, что ярым ненавистник Украины — владимир жириновский умер в возрасте 75 лет. Лидер ЛДПР попал в больницу 9 февраля 2022 года. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз. После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.