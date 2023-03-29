Илон Маск и Стив Возняк выступили со срочным заявлением - просят "притормозить" искусственный интеллект

Экспертов беспокоит отсутствие протоколов безопасности

Стремительное развитие искусственного интеллекта вызывает беспокойство у тысяч экспертов, среди которых Илон Маск и один из основателей Apple Стив Возняк. Они призывают остановить его разработку, пока не поздно, потому, что он начинает конкурировать с человеком, а общих протоколов безопасности пока не существует.

Об этом пишет Meduza.

Так, вышеуказанные предприниматели совместно с более чем тысячей экспертов подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта. Они призывают разработчиков остановить, как минимум на полгода обучение систем более мощных, чем GPT-4 (нейросеть выпущенная 14 марта 2023 года и доступна для пользователей ChatGPT Plus. ChatGPT умеет не только создавать легкие тексты, вести диалоги, писать стихи и шутить. По подсчетам исследователей OpenAI, чат-бот достаточно мощный, чтобы писать эссе и маркетинговые презентации, программировать компьютерный код и получать информацию из финансовых отчетов. К слову, в Украине уже появляются вакансии для кандидатов со знанием ChatGPT) от компании OpenAI.

По мнению экспертов, обучение нужно остановить, пока не появятся общие протоколы безопасности. А если обучение не получится остановить быстро, то власти "должны вмешаться и ввести мораторий".

Авторы письма считают, что даже создатели "мощных цифровых разумов" не могут контролировать их, а современные системы искусственного интеллекта начинают конкурировать с человеком.

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