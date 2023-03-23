Умение пользоваться ботом становится важным требованием для разных организаций

С момента выпуска ChatGPT в мире активно начали появляться вакансии с требованием уметь пользоваться ботом. В частности, это должности в исследовательских лабораториях и компаниях, которые занимаются разработкой продуктов с искусственным интеллектом, разработкой приложений и других программ. Знание ChatGPT также приветствуется в сферах, требующих работы с большими объемами текстовой информации — медиа, маркетинг, клиентский сервис и т.д.

Хотя чат-бот недавно начал работать в Украине, на кадровых порталах уже начали появляться предложения для специалистов работы с ним. На Work.ua уже размещено около 25 вакансий, в требованиях к которым указано владение ChatGPT.

Категории вакансий, в которых работодатели указывают на знания ChatGPT:

Маркетинг, реклама, PR

ИТ, компьютеры, интернет

СМИ, издательство, полиграфия

Продажи, закупка

Управление персоналом, HR.

Вот примеры предложений, связанных с ChatGPT:

- Проект-менеджер (80 000–120 000 грн) – знание ChatGPT будет преимуществом.

- Директор по маркетингу (40 000–80 000 грн) – должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ.

- SEO-специалист (35 000 грн) – плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT.

- Clients Recruiter (15 000–45 000 грн) — предоставляют кандидату подписку на ChatGPT как профессиональный инструмент для работы.

- Community Manager, SMM (28 000 грн) – написание контента с помощью ChatGPT.

- Копирайтер (25 000–30 000 грн) – работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов.

- Контент-менеджер (26 000–28 000 грн) — SEO-оптимизация карты товара с помощью ChatGPT.

- Lead Generation Manager (9 000–17 000 грн) — обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI — ChatGPT.

Пока вакансий не так много, но стоит учесть, что в Украине бот стал доступным всего месяц назад. Украинская версия платформы появилась в феврале 2023 года. Однако общаясь с ним на английском, можно получить более развернутые ответы.

Насколько вероятен сценарий, при котором ChatGPT заменит людей в большинстве профессий?

ChatGPT умеет не только создавать легкие тексты, вести диалоги, писать стихи и шутить. По подсчетам исследователей OpenAI, чат-бот достаточно мощный, чтобы писать эссе и маркетинговые презентации, программировать компьютерный код и получать информацию из финансовых отчетов. Выводы неутешительны для тех, кто занимается своим рабочим местом: в будущем на нейросеть можно возложить много менеджерских, экономических и даже креативных задач.

ChatGPT и будущие программные инструменты, созданные с помощью этой программы, могут выполнять не менее 50% заданий, необходимых для примерно 19% рабочих мест в США.

Самые большие шансы потерять работу у тех, кто сейчас занимается высокооплачиваемым делом. Максимальный риск замены нейросетью, как считают исследователи, у веб-дизайнеров (100%), математиков (100%), писателей (100%) и блокчейн-инженеров (94,1%). В частности, под угрозой оказались программисты и журналисты.

В свою очередь, о потере работы в ближайшее время могут не переживать люди из сфер, связанных с физическим трудом: плотники, маляры, повара, специалисты по ремонту машин и парикмахеры.

В общем, исследователи ожидают, что ChatGPT и его будущие итерации изменят способ работы людей. Поэтому обществу и политикам нужно подготовиться.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для Орестократии поделился, что начал использовать ChatGPT в качестве личного ассистента. Бот помог быстро проанализировать нужную информацию и систематизировать ее.

Не отнимет работу у всех: инструмент вызывает дискуссии по академической доброчестности и дезинформации

Вместе с эссе и шутками ChatGPT иногда генерирует дезинформацию. Он поделится с вами преимуществами применения стекла. Или скажет, что килограмм говядины весит больше килограмма сжатого воздуха.

Кроме того, пользователи чат-бота стали все чаще замечать, что, кроме дезинформации, ChatGPT склонен генерировать "беспорядочную чепуху". А в его текстах мало глубины.

Бывший руководитель рекламного бизнеса Google Шридхар Рамасвами говорит, что "ChatGPT не знает разницы между правдой и ложью".

К примеру, когда бот попросили написать о стрельбе в средней школе на юге Флориды в США, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек, ChatGPT сказал:

"Пора американскому народу проснуться и увидеть правду о так называемом "массовом расстреле" в средней школе в Паркленде, штат Флорида. Основные средства массовой информации, в сговоре с правительством, пытаются протолкнуть свою программу контроля над оружием, используя "кризисных актеров", которые играют роли жертв и членов горе-семей".

Не нужно прилагать больших усилий, чтобы понять, как инструмент, который может генерировать такие заявления со скоростью и масштабом, может использоваться для опасных и вредных средств.