"Наконец-то сознательный министр!": новый глава МОН подал свою диссертацию на проверку

Новоназначенный чиновник пообещал обнародовать все результаты в открытом доступе

Новый министр образования и науки Украины Оксен Лисовой передал свою диссертацию для проверки на наличие плагиата в Нацагентство по обеспечению качества высшего образования. Это произошло после того, как в сети разразился скандал о вероятном наличии отрывков из чужих работ в его тексте. Глава МОН заявил, что не меньше других ждет результатов проверки.

Об этом он написал на собственной Facebook-странице. По словам Лисового, в случае выявления каких-либо нарушений норм академической добродетели, он собирается отказаться от имеющейся у него ученой степени "кандидат наук".

Все результаты проверки диссертации Оксен Лисовой пообещал обнародовать в открытом доступе. Он подчеркивает, что звания для него неважны, ведь он пришел работать для совсем другой цели.

"Я пришел в министерство […] делать реформы и работать на качественное образование глобального уровня. Научные степени и соответствующие доплаты к ним нужны людям, занимающимся наукой, а не другими сферами деятельности", — подчеркнул министр.

Полный текст сообщения Оксена Лисового

Также он добавил, что намерен работать над внесением изменений в нормативную базу, которые позволят любому украинцу отказаться от ученой степени и надбавок, связанных с этим званием. По мнению Оксена Лисового, это может помочь поддержать бюджет, в том числе в вопросах обороны.

Кроме этого, министр анонсировал масштабные изменения для самого МОН — это и значительная цифровизация, и восстановление образовательной инфраструктуры после войны, и решения для помощи детям, вынужденным учиться из-за рубежа.

Стоит отметить, что многие люди поддержали Оксена Лисового насчет его решением.

Напомним, что Оксен Лисовой был назначен на должность министра образования и науки Украины во вторник, 21 марта. Его кандидатуру поддержали 313 народных избранников.

Пристальное внимание к новому главе МОН вызвано тем, что предыдущий глава ведомства Сергей Шкарлет был участником известного скандала по плагиату в научных работах.