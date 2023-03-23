"Нарешті свідомий міністр!": новий очільник МОН подав свою дисертацію на перевірку

Новопризначений чиновник пообіцяв оприлюднити всі результати у відкритому доступі

Новий міністр освіти та науки України Оксен Лісовий передав власну дисертацію для перевірки на наявність плагіату до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Це сталося після того, як у мережі спалахнув скандал щодо ймовірної наявності уривків із чужих робіт у його тексті. Очільник МОН заявив, що не менше за інших чекає на результати перевірки.

Про це він написав на власній Facebook-сторінці. За словами Лісового, у разі виявлення будь-яких порушень норм академічної доброчесності, він збирається відмовитися від наявного у нього вченого ступеня "кандидат наук".

Всі результати перевірки дисертації Оксен Лісовий пообіцяв оприлюднити у відкритому доступі. Він підкреслює, що звання для нього — неважливі, адже він прийшов працювати для зовсім іншої мети.

"Я прийшов у міністерство […] робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня. Наукові ступені й відповідні доплати до них потрібні людям, які займаються наукою, а не іншими сферами діяльності", — підкреслив міністр.

Повний текст допису Оксена Лісового

Також він додав, що збирається працювати над внесенням змін до нормативної бази, які дозволять будь-якому українцю відмовитися від наукового ступеня та надбавок, які пов'язані із цим званням. На думку Оксена Лісового, це може допомогти підтримати бюджет, зокрема в питаннях оборони.

Крім цього міністр анонсував масштабні зміни для самого МОН — це і значна цифровізація, і відновлення освітньої інфраструктури після війни, і рішення для допомоги дітям, котрі вимушені навчатися з-за кордону.

Варто зазначити, що чимало людей підтримали Оксена Лісового із його рішенням.

Нагадаємо, що Оксен Лісовий був призначений на посаду міністра освіти та науки України у вівторок, 21 березня. Його кандидатуру підтримали 313 народних обранців.

Прискіплива увага до нового очільника МОН викликана тим, що попередній глава відомства Сергій Шкарлет був учасником відомого скандалу щодо плагіату у наукових роботах.