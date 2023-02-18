ChatGPT уже в Украине: как пользоваться ИИ и что он может

Система уже хорошо понимает украинский язык

В последние недели чат-бот ChatGPT от компании OpenAI вызвал многочисленные обсуждения в сети, а 18 февраля в Минцифры заявили, что этот инструмент теперь доступен и в Украине.

Для того чтобы воспользоваться им, необходимо перейти на сайт приложения и ввести свой логин и пароль. Если же такового нет, то сперва необходимо будет пройти процедуру регистрации.

В открытом окошке необходимо будет ввести адрес электронной почты или войти в систему через аккаунт от Google или Microsoft. Кроме того, система предложит также ввести имя и номер телефона, чтобы верифицировать профиль.

Перед тем, как начать пользование программой вам покажут несколько предупреждений, в частности о том, что доступ к переписке с ботом могут получить тренеры ИИ, то есть распространять какую-то чувствительную информацию там точно не стоит.

После нажатия на кнопку "Next" появится окошко, в котором можно начать общение с машиной.

О чем можно говорить с машиной? Зависит это конкретно от вас, однако если идей совсем нет, то можно спросить бота о том, что он умеет и получить полезные наводки.

Впрочем, наверняка у вас найдутся более интересные вопросы или темы для обсуждений. Как видно, система понимает украинский язык, хотя иногда допускает ошибки.

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