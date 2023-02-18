ChatGPT вже в Україні: як користуватись ШІ і що він може

Система вже добре розуміє українську мову

В останні тижні чат-бот ChatGPT від компанії OpenAI викликав численні обговорення в мережі, а 18 лютого в Мінцифри заявили, що цей інструмент тепер доступний і в Україні.

Для того, щоб скористатися ним, необхідно перейти на сайт програми та ввести свій логін та пароль. Якщо такого немає, то спочатку необхідно буде пройти процедуру реєстрації.

У відкритому вікні потрібно буде ввести адресу електронної пошти або увійти до системи через обліковий запис від Google або Microsoft. Крім того, система запропонує також ввести ім’я та номер телефону, щоб верифікувати профіль.

Перед тим, як почати користування програмою, вам покажуть кілька попереджень, зокрема про те, що доступ до листування з ботом можуть отримати тренери ШІ, тобто поширювати якусь чутливу інформацію там точно не варто.

Після натискання на кнопку "Next" з’явиться віконце, в якому можна розпочати спілкування з машиною.

Про що можна говорити із машиною? Залежить це саме від вас, але якщо ідей зовсім немає, то можна запитати програму про те, що вона вміє та отримати корисні наведення.

Втім, напевно, у вас знайдуться цікавіші питання або теми для обговорень. Як видно, система розуміє українську мову, хоча іноді допускає помилки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Великій Британії презентували робота, який максимально схожий на людину.