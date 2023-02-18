ChatGPT розблокували для України: як і для чого використовувати штучний інтелект (відео)

ChatGPT працюватиме лише на підконтрольній Україні території, щоб уникнути пропаганди росіян

Штучний інтелект ChatGPT, який нещодавно хотів захопити світ і мати більше влади, тепер доступний і в Україні. Наша країна була виключена зі списку країн, для яких доступ до ChatGPT був заблокований.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Мінцифри Михайло Федоров. Відомо, що штучний інтелект (ШІ) розуміє українську мову і може нею відповідати користувачам.

Програма ChatGPT буде працювати на всій території України, за винятком тимчасово окупованих росією регіонів. Це зроблено для того, щоб ворог не міг використати ШІ для антиукраїнської пропаганди, уточнили у Мінцифри. За допомогою ChatGPT через пошуковик Bing від Microsoft можна надсилати офіційні листи, дзвонити та влаштовувати зустрічі з керівництвом.

Вже відомо, що ChatGPT чудово розуміє українську мову і може вільно надавати необхідну допомогу користувачам.

"Дякую компанії OpenAI за правильне і цілком логічне рішення. Країна, яка бореться за свободу та прогрес, має право на доступ до революційних технологій. Вдячний кожному, хто допомагав, особливо Тимофію Мілованову", — написав Михайло Федоров.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Великій Британії презентували робота, який максимально схожий на людину. Поки що роботом управляє не ШІ, а нейромережа.