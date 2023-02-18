ChatGPT разблокировали для Украины: как и для чего использовать искуственный интеллект (видео)

ChatGPT будет работать только на подконтрольной Украине территории, чтобы избежать пропаганды россиян

Искусственный интеллект ChatGPT, который не так давно хотел захватить мир и иметь больше власти, теперь доступен и в Украине. Нашу страну исключили из списка стран, для которых доступ к ChatGPT был заблокирован.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. Известно, что искусственный интеллект (ИИ) понимает украинский язык и может на нем отвечать пользователям.

Программа ChatGPT будет работать на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных россией регионов. Это сделано для того, чтобы враг не мог использовать ИИ для антиукраинской пропаганды, уточнили в Минцифры. При помощи ChatGPT в поисковике Bing от Microsoft можно отправлять официальные письма, звонить и устраивать встречи с руководством.

Уже известно, что ChatGPT отлично понимает украинский язык и может свободно оказывать на нем необходимую помощь пользователям.

"Спасибо компании OpenAI за правильное и вполне логичное решение. Страна, борющаяся за свободу и прогресс, имеет право на доступ к революционным технологиям. Благодарен каждому, кто помогал, особенно Тимофею Милованову", — написал Михаил Федоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Великобритании презентовали робота, который максимально похож на человека. Пока что роботом управляет не ИИ, а нейросеть.