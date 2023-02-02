Нашумевший ChatGPT в Украине: как пользоваться сервисом, который может написать все вместо вас

СhatGPT уже называют "убийцей Google", поскольку он сразу отвечает на ваш запрос, а не показывает вам страницу со ссылками. Мы рассказали, как использовать эти возможности в Украине.

СhatGPT, наделавший шум в мире технологий, уже можно установить как приложение в свой браузер "Chrome". Этот инструмент будет формировать развернутый ответ на ваш вопрос, а не предлагать вам список ссылок. Это сразу же обеспокоило руководство Google, поскольку новый сервис может причинить значительный вред бизнесу цифрового гиганта. Поэтому новую разработку неофициально прозвали "убийцей Гугла".

Иронически, но в магазине Google Chrome уже появились приложения, позволяющие не заходить в СhatGPT, а получать ответ сразу после ввода запроса в строке поиска в "Гугле". Самым популярным считается СhatGPT for Google. Его можно установить сразу в браузере, но пользоваться только после регистрации на оригинальном сайте СhatGPT. Это "камень преткновения" для украинцев, поскольку нейросеть недоступна в семи странах, среди которых мы, а также… россия. Зарегистрироваться можно только с иностранным номером телефона и VPN.

Демонстрация "СhatGPT for Google"

Но не всё так плохо. Именно в магазине Google Chrome начинают появляться альтернативы, позволяющие пользоваться "Чатом" бесплатно и без регистрации. Единственное доступное сейчас — приложение "Merlin". Достаточно установить его в свой браузер и зарегистрироваться. Приложение разработала команда из Индии, которая позволила нам использовать свое творение 15 раз в день. За 1000 раз в месяц разработчики хотят оплату в долларах.

Главная страница "Мерлина"

Когда вы установили "Merlin" и зарегистрировались, сразу под строкой поиска Google появится соответствующее окошко, где и будут генерироваться ответы. Для этого нужно только нажать кнопку Search. Сервис может писать на вашем языке, однако хорошо понимает только английский.

В противном случае он пользуется переводчиками. Поэтому ответы могут звучать странно. Сначала мы решили протестировать чат-бота на знание кулинарных рецептов. Предложили ему написать нам рецепт лазаньи. Ответ был достаточно неожиданным для новейшей разработки искусственного интеллекта: "Для того чтобы приготовить лазанью, Вам необходимо приобрести ингредиенты и использовать рецепты. Для доступных рецептов поищите в Google."

Оказывается, для того чтобы "Мерлин" вам что-нибудь рассказал, его нужно попросить. Когда мы попросили его написать рецепт, он сделал это.

Он таки смог это сделать

Популярной сейчас нишей для СhatGPT есть написание электронных писем, где бот уже активно используют. Он может формировать быстрые ответы для того, чтобы не "возиться" долго с незначительными письмами в вашем почтовом ящике. Для написания электронных писем мы попросили "Мерлина" написать нам письмо-ответ с отказом на просьбу начальника выйти на работу в выходной.

Мы попросили его быть вежливым

Поскольку ответ оказался хоть и вежливым, но лаконичным — попросили его написать отказ клиенту в предоставлении скидки. Здесь СhatGPT перешел на английский и дал более развернутый ответ. С некоторыми ошибками, но по всем правилам хорошего тона.

"Уважаемый [имя], Спасибо за ваш запрос о предоставлении скидки для вашего клиента. К сожалению, у нас нет системы скидок. Спасибо за понимание и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в будущем. С вниманием, [Ваше имя]"

Также мы попросили его написать 10 лайфхаков, как сэкономить на счетах отопления. Он рассказал нам об энергоэффективности и на что следует обратить внимание в доме.

Он весьма хозяйственный

Кроме того, представили школьниками и спросили, может ли он написать сочинение о проблемах экологии в Черном море. Он написал достаточно развернутый текст на украинском языке, который можно прочесть.

Текст о проблемах экологии Черного моря от искусственного интеллекта.

Альтернативой "Мерлину" сейчас могут стать телеграмм-боты. Несколько таких можно найти. К примеру, одноименный телеграмм-бот, который предлагает безлимитные услуги за 300 грн в месяц.

Напомним, что ChatGPT даже стал предметом обсуждения на недавнем форуме в Давосе. Ожидается, что сервис может оказаться полезным инструментом для военных. Для ученых это внушает тревогу, поскольку, по их мнению, ИИ обречений стать социопатом.