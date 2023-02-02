Нашумілий ChatGPT в Україні: як користуватися сервісом, що може писати все замість вас

СhatGPT вже називають вбивцею Google, оскільки він одразу відповідає на ваш запит, а не показує вам сторінку із посиланнями. Ми розповіли, як користуватися цими можливостями в Україні.

СhatGPT, який наробив галасу у світі технологій, вже можна встановити як додаток у свій браузер "Chrome". Цей інструмент буде формувати розгорнутий відповідь на ваше запитання, а не пропонувати вам список посилань. Це відразу турбувало керівництво Google, оскільки новий сервіс може заподіяти значну шкоду бізнесу цифрового гіганта. Тому нову розробку неофіційно прозвали "вбивцею Гугла".

Іронічно, але в магазині Google Chrome вже з’явилися додатки, які дають змогу не заходити у СhatGPT, а отримувати відповідь відразу після введення запиту в рядку для пошуку в "Гуглі". Найпопулярнішим вважається СhatGPT for Google. Його можна встановити одразу в браузер, але користуватися тільки після реєстрації на оригінальному сайті СhatGPT. Це "камінь спотикання" для українців, оскільки нейромережа недоступна у семи країнах, серед яких — ми, а також… росія. Тож зареєструватися можна лише маючи іноземний номер телефону та VPN.

Демонстрація СhatGPT for Google

Але не все так погано. Саме в магазині Google Chrome починають з’являтися альтернативи, які дозволяють користуватися "Чатом" безкоштовно та без реєстрації. Єдиний доступний зараз — додаток "Merlin". Достатньо лише встановити його у свій браузер та зареєструватися. Застосунок розробила команда з Індії, яка дозволила нам використовувати своє творіння 15 разів на день. За 1000 разів на місяць розробники хочуть оплату в доларах.

Головна сторінка "Мерліна"

Коли ви встановили "Merlin" та зареєструвалися, відразу під рядком пошуку Google з’явиться відповідне віконце, де й генеруватимуться відповіді. Для цього треба лише натиснути кнопку Search. Сервіс може писати вашою мовою, проте добре розуміє лише англійську.

В іншому випадку він користується перекладачами. Тому запити можуть звучати дивно. Спершу ми вирішили протестувати чат-бота на знання рецептів. Запропонували йому написати нам рецепт лазаньї. Відповідь була досить неочікуваною для нового штучного інтелекту: "Для того, щоб приготувати лазанью, Вам необхідно придбати інгредієнти та використовувати рецепти. Для доступних рецептів пошукайте в Google."

Отакої. Ми і самі так можемо

Для того щоб "Мерлін" вам щось розповів, його потрібно попросити. Коли ми попросили його написати рецепт, він це зробив.

Він таки зміг це зробити

Популярною зараз нішею для СhatGPT є написання електронних листів, де бот вже активно використовують. Він може формувати швидкі відповіді для того, щоб не "возитися" довго із маловажливими листами у вашій поштовій скрині. Для написання електронних листів ми попросили "Мерліна" написати нам лист-відповідь з відмовою на прохання начальника вийти на роботу у вихідний.

Ми попросили його бути ввічливим

Оскільки відповідь виявилася хоч і ввічливою, але занадто лаконічною — попросили його написати відмову клієнту у наданні знижки. Тут СhatGPT перейшов на англійську мову і дав більш розгорнуту відповідь. З деякими помилками, але за всіма правилами гарного тону.

"Шановний [ім’я], Дякуємо за ваш запит про надання скидки для вашого клієнта. На жаль, у нас немає системи скидок. Дякуємо за розуміння та сподіваємось на продовження взаємовигідної співпраці в майбутньому. З увагою, [Ваше ім’я]"

Також ми попросили його написати 10 лайфхаків, як зекономити на рахунках на опаленні. Він розповів нам про енергоефективність і на що варто звернути увагу у будинку.

Крім того, уявили себе школярами та запитали, чи може він написати твір про проблеми екології у Чорному морі. Він написав досить розгорнутий текст українською мовою, який можна прочитати.

Текст про проблеми екології Чорного моря від штучного інтелекту.

Альтернативою "Мерліну" зараз можуть стати телеграм-боти. Кілька таких можна знайти. Наприклад, однойменний телеграм-бот, який пропонує безлімітні послуги за 300 грн на місяць.

Нагадаємо, що ChatGPT навіть став предметом обговорення на нещодавньому форумі у Давосі. Очікується, що сервіс може стати корисним інструментом для військових. Для вчених це вселяє тривогу, оскільки, на їхню думку, ШІ приречень стати соціопатом.