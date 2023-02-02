Нашумілий ChatGPT в Україні: як користуватися сервісом, що може писати все замість вас
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СhatGPT вже називають вбивцею Google, оскільки він одразу відповідає на ваш запит, а не показує вам сторінку із посиланнями. Ми розповіли, як користуватися цими можливостями в Україні.
СhatGPT, який наробив галасу у світі технологій, вже можна встановити як додаток у свій браузер "Chrome". Цей інструмент буде формувати розгорнутий відповідь на ваше запитання, а не пропонувати вам список посилань. Це відразу турбувало керівництво Google, оскільки новий сервіс може заподіяти значну шкоду бізнесу цифрового гіганта. Тому нову розробку неофіційно прозвали "вбивцею Гугла".
Іронічно, але в магазині Google Chrome вже з’явилися додатки, які дають змогу не заходити у СhatGPT, а отримувати відповідь відразу після введення запиту в рядку для пошуку в "Гуглі". Найпопулярнішим вважається СhatGPT for Google. Його можна встановити одразу в браузер, але користуватися тільки після реєстрації на оригінальному сайті СhatGPT. Це "камінь спотикання" для українців, оскільки нейромережа недоступна у семи країнах, серед яких — ми, а також… росія. Тож зареєструватися можна лише маючи іноземний номер телефону та VPN.
Але не все так погано. Саме в магазині Google Chrome починають з’являтися альтернативи, які дозволяють користуватися "Чатом" безкоштовно та без реєстрації. Єдиний доступний зараз — додаток "Merlin". Достатньо лише встановити його у свій браузер та зареєструватися. Застосунок розробила команда з Індії, яка дозволила нам використовувати своє творіння 15 разів на день. За 1000 разів на місяць розробники хочуть оплату в доларах.
Коли ви встановили "Merlin" та зареєструвалися, відразу під рядком пошуку Google з’явиться відповідне віконце, де й генеруватимуться відповіді. Для цього треба лише натиснути кнопку Search. Сервіс може писати вашою мовою, проте добре розуміє лише англійську.
В іншому випадку він користується перекладачами. Тому запити можуть звучати дивно. Спершу ми вирішили протестувати чат-бота на знання рецептів. Запропонували йому написати нам рецепт лазаньї. Відповідь була досить неочікуваною для нового штучного інтелекту: "Для того, щоб приготувати лазанью, Вам необхідно придбати інгредієнти та використовувати рецепти. Для доступних рецептів пошукайте в Google."
Для того щоб "Мерлін" вам щось розповів, його потрібно попросити. Коли ми попросили його написати рецепт, він це зробив.
Популярною зараз нішею для СhatGPT є написання електронних листів, де бот вже активно використовують. Він може формувати швидкі відповіді для того, щоб не "возитися" довго із маловажливими листами у вашій поштовій скрині. Для написання електронних листів ми попросили "Мерліна" написати нам лист-відповідь з відмовою на прохання начальника вийти на роботу у вихідний.
Оскільки відповідь виявилася хоч і ввічливою, але занадто лаконічною — попросили його написати відмову клієнту у наданні знижки. Тут СhatGPT перейшов на англійську мову і дав більш розгорнуту відповідь. З деякими помилками, але за всіма правилами гарного тону.
Також ми попросили його написати 10 лайфхаків, як зекономити на рахунках на опаленні. Він розповів нам про енергоефективність і на що варто звернути увагу у будинку.
Крім того, уявили себе школярами та запитали, чи може він написати твір про проблеми екології у Чорному морі. Він написав досить розгорнутий текст українською мовою, який можна прочитати.
Альтернативою "Мерліну" зараз можуть стати телеграм-боти. Кілька таких можна знайти. Наприклад, однойменний телеграм-бот, який пропонує безлімітні послуги за 300 грн на місяць.
Нагадаємо, що ChatGPT навіть став предметом обговорення на нещодавньому форумі у Давосі. Очікується, що сервіс може стати корисним інструментом для військових. Для вчених це вселяє тривогу, оскільки, на їхню думку, ШІ приречень стати соціопатом.