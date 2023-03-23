Вміння користуватися ботом стає важливою вимогою для різних організацій

З моменту випуску ChatGPT, у світі активно почали з'являтися вакансії з вимогою вміти користуватися ботом. Зокрема, це посади в дослідницьких лабораторіях та компаніях, які займаються розробкою продуктів зі штучним інтелектом, розробкою додатків та інших програм. Знання ChatGPT також вітається у сферах, які вимагають роботи з великими обсягами текстової інформації — в медіа, маркетингу, клієнтському сервісі тощо.

Хоча чат-бот лише нещодавно почав працювати в Україні, на кадрових порталах вже почали з'являтися пропозиції для фахівців роботи з ним. Наразі на Work.ua вже розміщено близько 25 вакансій, у вимогах до яких вказано володіння ChatGPT.

Категорії вакансій, в яких роботодавці вказують про знання ChatGPT:

Маркетинг, реклама, PR

ІТ, комп’ютери, інтернет

ЗМІ, видавництво, поліграфія

Продажі, закупівля

Управління персоналом, HR.

Ось приклади пропозицій, пов’язаних з ChatGPT:

- Проєкт-менеджер (80 000–120 000 грн) — знання ChatGPT буде перевагою.

- Директор з маркетингу (40 000–80 000 грн) — має використовувати новинки технологій: ChatGPT, Midjourney та інші ШІ.

- SEO-спеціаліст (35 000 грн) — плюсом буде робота із сервісами оптимізації контенту з ChatGPT.

- Clients Recruiter (15 000–45 000 грн) — надають кандидату підписку на ChatGPT як професійний інструмент для роботи.

- Community Manager, SMM (28 000 грн) — написання контенту за допомогою ChatGPT.

- Копірайтер (25 000–30 000 грн) — робота з ChatGPT для оптимізації процесів та написання текстів.

- Контент-менеджер (26 000–28 000 грн) — SEO-оптимізація картки товару за допомогою ChatGPT.

- Lead Generation Manager (9 000–17 000 грн) — обов’язки формування cover letter, зокрема з допомогою ChatGPT; Advanced English level у листуванні або використання AI — ChatGPT.

Поки що вакансій не так багато, але варто врахувати, що в Україні бот став доступним лише місяць тому. Українська версія платформи з’явилася у лютому 2023 року. Однак спілкуючись з ним англійською, можна отримати більш розгорнуті відповіді.

Наскільки ймовірним є сценарій, при якому ChatGPT замінить людей у більшості професій?

ChatGPT уміє не тільки створювати легкі тексти, вести діалоги, писати вірші й жартувати. За підрахунками дослідників OpenAI, чат-бот достатньо потужний, щоб писати есе та маркетингові презентації, програмувати комп’ютерний код і отримувати інформацію з фінансових звітів. Висновки невтішні для тих, хто переймається своїм робочим місцем: у майбутньому на нейромережу можна покласти багато менеджерських, економічних і навіть креативних завдань.

ChatGPT і майбутні програмні інструменти, створені за допомогою цієї програми, можуть виконувати щонайменше 50% завдань, необхідних для приблизно 19% робочих місць у США.

Найбільші шанси втратити роботу у тих, хто зараз займається високооплачуваною справою. Максимальний ризик заміни нейромережею, як вважають дослідники, у веб-дизайнерів (100%), математиків (100%), письменників (100%) та блокчейн-інженерів (94,1%). Зокрема, під загрозою опинилися програмісти та журналісти.

Своєю чергою, про втрату роботи найближчим часом можуть не переживати люди зі сфер, пов'язаних із фізичною працею: теслярі, маляри, кухарі, спеціалісти з ремонту машин та перукарі.

Загалом дослідники очікують, що ChatGPT і його майбутні ітерації змінять спосіб роботи людей. Тому суспільству та політикам потрібно підготуватися.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв’ю для Орестократії поділився, що почав використовувати ChatGPT як особистого асистента. Бот допоміг швидко заналізувати потрібну інформацію та систематизувати її.

Не відбере роботу у всіх: інструмент викликає дискусії щодо академічної доброчесності й дезінформації

Разом з есе та жартами ChatGPT часом генерує дезінформацію. Він поділиться з вами перевагами вживання скла. Або скаже, що кілограм яловичини важить більше за кілограм стисненого повітря.

Крім того, користувачі чат-бота стали все частіше помічати, що, крім дезінформації, ChatGPT схильний генерувати "безладну нісенітницю". А в його текстах мало глибини.

Колишній керівник рекламного бізнесу Google Шрідхар Рамасвамі каже, що "ChatGPT не знає різниці між правдою та брехнею".

Наприклад, коли бот попросили написати про стрілянину в середній школі на півдні Флориди в США, у результаті якої загинули щонайменше 17 осіб, ChatGPT сказав:

"Настав час американському народу прокинутися і побачити правду про так званий "масовий розстріл" у середній школі у Паркленді, штат Флорида. Основні засоби масової інформації, у змові з урядом, намагаються проштовхнути свою програму контролю над зброєю, використовуючи "кризових акторів", які грають ролі жертв і членів горе-сімей".

Не потрібно докладати великих зусиль, щоб зрозуміти, як інструмент, який може генерувати такі заяви зі швидкістю та масштабом, може бути використаний для небезпечних і шкідливих засобів.