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В Україні з’являються вакансії для кандидатів зі знанням ChatGPT - умови та зарплати

Автор
Тая Бєлан Тая Бєлан
Дата публікації
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Автор
Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI Новина оновлена 23 березня 2023, 12:02
Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI. Фото finance.ua

Вміння користуватися ботом стає важливою вимогою для різних організацій

З моменту випуску ChatGPT, у світі активно почали з'являтися вакансії з вимогою вміти користуватися ботом. Зокрема, це посади в дослідницьких лабораторіях та компаніях, які займаються розробкою продуктів зі штучним інтелектом, розробкою додатків та інших програм. Знання ChatGPT також вітається у сферах, які вимагають роботи з великими обсягами текстової інформації — в медіа, маркетингу, клієнтському сервісі тощо.

Хоча чат-бот лише нещодавно почав працювати в Україні, на кадрових порталах вже почали з'являтися пропозиції для фахівців роботи з ним. Наразі на Work.ua вже розміщено близько 25 вакансій, у вимогах до яких вказано володіння ChatGPT.

Категорії вакансій, в яких роботодавці вказують про знання ChatGPT:

  • Маркетинг, реклама, PR
  • ІТ, комп’ютери, інтернет
  • ЗМІ, видавництво, поліграфія
  • Продажі, закупівля
  • Управління персоналом, HR.

Ось приклади пропозицій, пов’язаних з ChatGPT:

- Проєкт-менеджер (80 000–120 000 грн) — знання ChatGPT буде перевагою.

- Директор з маркетингу (40 000–80 000 грн) — має використовувати новинки технологій: ChatGPT, Midjourney та інші ШІ.

- SEO-спеціаліст (35 000 грн) — плюсом буде робота із сервісами оптимізації контенту з ChatGPT.

- Clients Recruiter (15 000–45 000 грн) — надають кандидату підписку на ChatGPT як професійний інструмент для роботи.

- Community Manager, SMM (28 000 грн) — написання контенту за допомогою ChatGPT.

- Копірайтер (25 000–30 000 грн) — робота з ChatGPT для оптимізації процесів та написання текстів.

- Контент-менеджер (26 000–28 000 грн) — SEO-оптимізація картки товару за допомогою ChatGPT.

- Lead Generation Manager (9 000–17 000 грн) — обов’язки формування cover letter, зокрема з допомогою ChatGPT; Advanced English level у листуванні або використання AI — ChatGPT.

Поки що вакансій не так багато, але варто врахувати, що в Україні бот став доступним лише місяць тому. Українська версія платформи з’явилася у лютому 2023 року. Однак спілкуючись з ним англійською, можна отримати більш розгорнуті відповіді.

Наскільки ймовірним є сценарій, при якому ChatGPT замінить людей у більшості професій?

ChatGPT уміє не тільки створювати легкі тексти, вести діалоги, писати вірші й жартувати. За підрахунками дослідників OpenAI, чат-бот достатньо потужний, щоб писати есе та маркетингові презентації, програмувати комп’ютерний код і отримувати інформацію з фінансових звітів. Висновки невтішні для тих, хто переймається своїм робочим місцем: у майбутньому на нейромережу можна покласти багато менеджерських, економічних і навіть креативних завдань.

Фото робота який може працювати замість людей на роботі

ChatGPT і майбутні програмні інструменти, створені за допомогою цієї програми, можуть виконувати щонайменше 50% завдань, необхідних для приблизно 19% робочих місць у США.

Найбільші шанси втратити роботу у тих, хто зараз займається високооплачуваною справою. Максимальний ризик заміни нейромережею, як вважають дослідники, у веб-дизайнерів (100%), математиків (100%), письменників (100%) та блокчейн-інженерів (94,1%). Зокрема, під загрозою опинилися програмісти та журналісти.

Своєю чергою, про втрату роботи найближчим часом можуть не переживати люди зі сфер, пов'язаних із фізичною працею: теслярі, маляри, кухарі, спеціалісти з ремонту машин та перукарі.

Загалом дослідники очікують, що ChatGPT і його майбутні ітерації змінять спосіб роботи людей. Тому суспільству та політикам потрібно підготуватися.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв’ю для Орестократії поділився, що почав використовувати ChatGPT як особистого асистента. Бот допоміг швидко заналізувати потрібну інформацію та систематизувати її.

Не відбере роботу у всіх: інструмент викликає дискусії щодо академічної доброчесності й дезінформації

Разом з есе та жартами ChatGPT часом генерує дезінформацію. Він поділиться з вами перевагами вживання скла. Або скаже, що кілограм яловичини важить більше за кілограм стисненого повітря.

Фото ChatGPT каже, що кілограм яловичини важить більше за кілограм стисненого повітря

Крім того, користувачі чат-бота стали все частіше помічати, що, крім дезінформації, ChatGPT схильний генерувати "безладну нісенітницю". А в його текстах мало глибини.

Колишній керівник рекламного бізнесу Google Шрідхар Рамасвамі каже, що "ChatGPT не знає різниці між правдою та брехнею".

Наприклад, коли бот попросили написати про стрілянину в середній школі на півдні Флориди в США, у результаті якої загинули щонайменше 17 осіб, ChatGPT сказав:

"Настав час американському народу прокинутися і побачити правду про так званий "масовий розстріл" у середній школі у Паркленді, штат Флорида. Основні засоби масової інформації, у змові з урядом, намагаються проштовхнути свою програму контролю над зброєю, використовуючи "кризових акторів", які грають ролі жертв і членів горе-сімей".

Не потрібно докладати великих зусиль, щоб зрозуміти, як інструмент, який може генерувати такі заяви зі швидкістю та масштабом, може бути використаний для небезпечних і шкідливих засобів.

Теги:
#Робота #Технологія #Штучний інтелект #Мінцифри #ChatGPT