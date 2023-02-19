Теперь и в Украине: как работать с популярным искусственным интеллектом Chat GPT (видеоинструкция)

Получить подсказку или совет теперь очень просто, даже если вы не слишком любите общение с другими людьми

Популярный ресурс ChatGPT, созданный компанией OpenAI, получил широкое распространение чуть ли не во всем мире, ведь интерес к искусственному интеллекту у людей огромный. С 18 февраля могут свободно пользоваться этой платформой и украинцы.

Учитывая огромный спрос на работу с чат-ботом, решили вкратце рассказать, как организуется процесс общения с ИИ. Для более простого понимания ситуации можно воспользоваться видеоподсказкой, которой в соцсети TikTok поделился пользователь the_borys_official .

Итак, для начала вам понадобится перейти на официальный сайт приложения, где вам предложат попробовать ChatGPT. Нажав лиловую кнопку, вы увидите новое окно – система попросит авторизации или регистрации. Если вы предварительно не пользовались этим сайтом, придется создать новый профиль. Для этого следует ввести свою электронную почту или воспользоваться возможностью зарегистрироваться через существующие профили, например Google.

Начало работы с ChatGPT

Также придется дополнительно верифицировать аккауант, введя свой номер телефона.

После этого вам откроется возможность общаться с искусственным интеллектом. Детальнее в видео ниже:

Можно писать свои вопросы

Кстати, ваш собеседник легко объяснит, чем именно может оказаться полезным и какие функции способен выполнять.

Объяснение от самого ИИ

Кстати, с чат-ботом лучше быть внимательнее, потому что недавно американский журналист пожаловался на то, что именно ChatGPS его испугал. По словам мужчины, система вдруг начала ревновать его к жене, а затем заявила о желании захватить мир.