Тепер і в Україні: як працювати із популярним штучним інтелектом Chat GPT (відеоінструкція)

Отримати підказку чи пораду відтепер дуже просто, навіть якщо ви не надто любите спілкування з іншими людьми

Популярний ресурс ChatGPT, створений компанією OpenAI, отримав широке поширення чи не в усьому світі, адже цікавість до штучного інтелекту у людей є величезною. Із 18 лютого можуть вільно використовувати цю платформу і українці.

Враховуючи величезний попит на роботу із чат-ботом, вирішили коротенько розповісти, як саме організовується процес спілкування із ШІ. Для ще простішого розуміння ситуації можна скористатися відеопідказкою, якою у соцмережі TikTok поділився користувач the_borys_official.

Отже, для початку вам знадобиться перейти на офіційний сайт програми, де вам запропонують спробувати ChatGPT. Натиснувши лілову кнопку, ви побачите нове вікно — система попросить авторизації або реєстрації. Якщо ви попередньо не користувалися цим сайтом, то доведеться створити новий профіль. Для цього слід ввести свою електронну пошту або скористатися можливістю зареєструватися через уже існуючі профілі, наприклад Google.

Початок роботи із ChatGPT

Також доведеться додатково верифікувати акауант, ввівши власний номер телефона.

Після цього вам відкриється власне можливість спілкуватися зі штучним інтелектом. Детальніше у відео нижче:

Можна писати свої запитання

До речі, ваш співбесідник легко пояснить, чим саме може бути корисним і які функції здатен виконувати.

Пояснення від самого ШІ

До речі, із чат-ботом краще бути уважнішим, бо не так давно американський журналіст пожалівся на те, що саме ChatGPS його налякав. За словами чоловіка, система раптом почала ревнувати його до дружини, а потім заявила про бажання захопити світ.