"Вийшло краще, ніж у Потапа": чат-бот GPT написав пісню про волонтерів

Схоже, GPT має всі шанси стати новою зіркою української естради

Популярний український репер Потап напередодні представив нову пісню. Своє чергове творіння співак присвятив волонтерам… які вже за кілька годин обрушили на нього хвилю хейту. І причина цього досить проста: артист зосередився на тому, щоб мелодія була простою і запам’ятовувалася, тоді як слова, на думку багатьох коментаторів, "просто дно".

Сьогодні ж стало відомо, що в Україні відтепер доступний чат-бот GPT. Багато користувачів відразу ринулися спробувати його переваги, а дехто вирішив поєднати "приємне з корисним". Журналіст Bogdan Logvynenko, наприклад, попросив ШІ написати пісню про волонтерів. І ось, що з цього вийшло:

А ось - оригінал пісні "Волонтери" від Потапа

У коментарях користувачі фейсбука зацінили текст, написаний ШІ (штучним інтелектом — ред.), зауваживши, що "вийшло навіть краще, ніж у Потапа":

Нагадаємо, що Олексій Потапенко є медіаамбасадором добровольчого будівельного батальйону "Добробат" і свій новий трек він присвятив саме цьому проєкту. Однак, як бачимо, українці здивовані підходом артиста до підбору слів. У пісні, наприклад, поєднуються фрази "де була" (як у народних піснях про доньку, яка загуляла з хлопцем до самого ранку) та "волонтерила" – поняття, яке не дозволяє собі насміхань та подвійного контексту.