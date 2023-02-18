"Получилось лучше, чем у Потапа": чат-бот GPT написал песню о волонтерах

Похоже, у GPT есть все шансы стать новой звездой украинской эстрады

Популярный украинский рэпер Потап накануне представил новую песню. Свое очередное творение певец посвятил волонтерам… которые всего через несколько часов обрушили на него волну хейта. И причина этого достаточно проста: артист сосредоточился на том, чтобы мелодия была простой и запоминавшейся, в то время как слова, по мнению многих комментаторов, "просто дно".

Сегодня же стало известно, что в Украине теперь доступен чат-бот GPT. Многие пользователи сразу ринулись попробовать все его преимущества, а некоторые решили совместить "приятное с полезным". Журналист Bogdan Logvynenko, например, попросил ИИ написать песню о волонтерах. И вот, что из этого вышло:

А вот – оригинал песни "Волонтеры" от Потапа

В комментариях пользователи фейсбука заценили текст, написанный ИИ (искусственным интеллектом — ред.), отметив, что "получилось даже лучше, чем у Потапа":

Напомним, что Алексей Потапенко является медиаамбасадором добровольческого строительного батальона "Добробат" и свой новый трек он посвятил именно этому проекту. Однако, как видим, украинцы удивлены подходом артиста к подбору слов. В песне, например, сочетаются фразы "де була" (как в народных песнях о дочери, которая загуляла с парнем до самого утра) и "волонтерила" — понятие, которое не позволяет по отношению к себе насмешек и двойного контекста.