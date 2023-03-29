Ілон Маск та Стів Возняк виступили із терміновою заявою - просять "пригальмувати" штучний інтелект

Експертів турбує відсутність протоколів безпеки

Стрімкий розвиток штучного інтелекту викликає занепокоєння тисяч експертів, серед яких Ілон Маск і один із засновників Apple Стів Возняк. Вони закликають зупинити його розробку, поки не пізно, тому що він починє конкурувати з людиною, а загальних протоколів безпеки поки що не існує.

Про це пише Meduza.

Так, вищезгадані підприємці спільно з більш ніж тисячею експертів підписали відкритий лист із закликом призупинити розробку просунутого штучного інтелекту. Вони закликають розробників зупинити як мінімум на півроку навчання систем більш потужних, ніж GPT-4 (нейросеть випущена 14 березня 2023 року і доступна для користувачів ChatGPT Plus. ChatGPT вміє не тільки створювати легкі тексти, вести діалоги, писати вірші та жартувати. За підрахунками дослідників OpenAI, чат-бот досить потужний, щоб писати есе та маркетингові презентації, програмувати комп’ютерний код та отримувати інформацію з фінансових звітів.До речі, в Україні вже з’являються вакансії для кандидатів зі знанням ChatGPT ) від компанії OpenAI.

На думку експертів, навчання потрібно зупинити, доки не з’являться загальні протоколи безпеки. А якщо навчання не вдасться зупинити швидко, то влада "має втрутитися і ввести мораторій".

Автори листа вважають, що навіть творці "потужних цифрових розумів" не можуть контролювати їх, а сучасні системи штучного інтелекту починають конкурувати з людиною.

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