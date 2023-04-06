У росії хочуть створити штучний інтелект "жириновський" - для нього вигадали завдання

Нейросеть допоможе змоделювати позицію, яку займав би жириновський

На тлі успіхів (можливо навіть занадто великих) західних компаній у галузі штучного інтелекту в росії підготували свою відповідь Chat GPT — "політичний алгоритм Жириновський".

Про це з трибуни Держдуми заявив депутат Леонід Слуцький і повідомив про плани створення нейромережі, яка допоможе змоделювати позицію, яку б займав скандальний російський політик владимир жириновський, якби не помер на самому початку повномасштабної війни.

"Новішня сучасна нейромережа, яка зуміє змоделювати на основі аналізу, сьогоднішньої ситуації, ту позицію, яку зайняв би "геніальний" політик (так він назвав жириновського - Ред .), великий син сьогоднішньої росії щодо тієї чи іншої проблеми. У сфері зовнішньої політики росії, так і всередині країни. Впевнений, що цей проект буде успішним", — сподівається слуцький.

У мережі, звичайно ж, не змогли пройти повз такий "перл" і підняли насміх, ще не створений ІІ за мотивами жириновського.

Нагадаємо, що затятий ненависник України — володимир жириновський помер у віці 75 років. Лідер ЛДПР потрапив до лікарні 9 лютого 2022 року. Його госпіталізували на тлі ускладнень, спричинених коронавірусом, від якого політик прищеплювався вісім разів. Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних та медичного персоналу. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.