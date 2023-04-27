У віртуальній реальності Minecraft з’явився 200-метровий пам’ятник жириновському — там же проведуть мітинг 1 травня

Пам’ятник жириновському у Minecraft не схожий на лідера ЛДПР, але у партії все одно налаштовані провести мітинг

Після смерті володимира жириновського в росії замислилися над тим, щоб створити штучний інтелект за подобою одіозного політика. Крім того, ЛДПР заявила, що проведе демонстрацію 1 травня біля пам’ятника жириновському, але не у реальному світі, а у віртуальній грі Minecraft.

Про це повідомив депутат Держдуми Андрій Свинцов у своєму Telegram-каналі. Нещодавно на одному із серверів гри Minecraft з’явився 200-метровий пам’ятник засновнику ЛДПР владимирові жириновському.

Ідея виникла через те, що у росії сьогодні не рекомендують проводити мітинги, присвячені 1 травня. Але росіянам так сильно хочеться, що вони знайшли вихід, адже заборон на віртуальні мітинги поки що немає.

"У росії не рекомендується проводити демонстрації, присвячені 1 травня. Але ці обмеження не поширюються на віртуальну реальність. Тому запрошую всіх однопартійців та наших прихильників о 12:00 за московським часом на першотравневу демонстрацію online", — написав депутат Держдуми.

Він також вказав дані сервера, на якому збудовано пам’ятник жириновському. До речі, пам’ятник не дуже нагадує покійного лідера ЛДПР, що визнає і сам депутат. Але він упевнений, що невдовзі віртуальний постамент удосконалять.

"Цифрові технології, на жаль, поки що не ідеальні і владимир вольфович вийшов не дуже схожим. Але впевнений, що невідомий скульптор ще попрацює над портретною подібністю. У будь-якому випадку робота вражає", — додав депутат.

Російські ЗМІ повідомляють, що сервер станом на 27 квітня виявився недоступним. У мережі ж ця новина викликала багато жартів та глузувань. Багатьох хвилює питання кримінальної відповідальності у разі підриву "пам’ятника", як у ситуації зі школярем із Канська. Підліток задумав підірвати будівлю ФСБ у Minecraft, за що його відправили до в’язниці на 5 років за статтею 205.3 КК росії "Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності", а також статтям статей 223.1 та 222.1 про "незаконне виготовлення вибухових пристроїв та їх зберігання".

Інші користувачі мережі нагадали, що Minecraft — це гра, розроблена американцями — "сатаністами".

А тому, хто підірве цю "скульптуру", дадуть 15-чку за тероризм?

А якщо пам’ятник повандалити, то посадять, як ту дитину, яка будову ФСБ підірвати збиралася в майнкрафті?

Просто дайте мені назву сервера та час.

Це Жирик чи Мусолліні?

Це скріпна гойда.

Віртуальні перемоги віртуальні й паради.

А як же іноагенти? Майнкрафт — продукція Майкрософт, тобто вони фінансують Америку.

Когось посадять за закладку бомби біля пам’ятника?

Жиринівський здох, але його справа живе.

На росії дуже люблять паразитувати на чому завгодно. Я б зрозумів, якби майнкрафт створили на росії, а так — одна зі скріпних рашистських партій зустрічатиметься на віртуальному просторі "сатанинського" винаходу західної цивілізації... дивно якось, немає б на болоті якомусь с*аному.

Пам’ятник Жиринівському в Minecraft

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