Фанати жириновського обвалили сервер у Minecraft: 12 тисяч гравців зібралися біля його "пам’ятника" (відео)

У грі Minecraft влаштували дивну акцію на згадку про жириновського

У понеділок, 1 травня, біля "пам’ятника" колишньому лідеру ЛДПР володимиру жириновському у віртуальній грі Minecraft провели "демонстрацію".

Як пишуть російські ЗМІ, біля пам’ятника зібралися 12 тисяч користувачів з усього світу.

Через велике скупчення гравців в одному місці сервер не витримав і впав.

"Ми провели у комп’ютерній грі Minecraft першу цифрову Першотравневу демонстрацію, яка стала наймасовішим мітингом, що відбувся сьогодні в країні. У заході встигли взяти участь понад 12 тисяч прихильників з усього світу", – зазначили у ЛДПР.

При цьому у партії не виключають, що людей могло бути ще більше, якби сервер витримав навантаження.

Там же зазначили, що на "мітингу" біля пам’ятника "виступив" один із депутатів від партії у Державній думі Андрій Свінцов.

У коментарях люди зазначають, що нічого дивнішого вже давно не бачили.

Нагадаємо, що жириновський помер 2022 року. За життя він неодноразово озвучував заклики до вторгнення в Україну. Крім того, він наполягав на необхідності розподілу нашої території між сусідніми країнами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російські фанати створили свастику на стадіоні.