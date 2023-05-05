"Головна перемога путіна": у Польщі у прямому ефірі знесли пам’ятник на честь Червоної армії (відео)

На місці цієї пам’ятки більше 60 років немає поховань останків радянських солдатів

У Польщі знесли пам’ятник, який славив Червону Армію. Про це місцеву владу неодноразово просив президент Інституту національної пам’яті доктор Кароль Навроцький.

Про це повідомляє RMF24. Постамент під назвою "пам’ятник подяки Червоній Армії" знаходився в польському місті Глубчиці на розі вулиць Марії Склодовської-Кюрі та Жеромського.

Пам’ятник складався з обеліска на постаменті та сходах на його периметрі. Звели його в 1945 році на згадку про 676 бійців Червоної Армії, які загинули цього ж року в боях за місто. Але ще 1952 року з цього місця ексгумували останні останки червоноармійців, які перепоховали в іншому місці, тож поховань червоноармійців у Глубчицях не залишилося.

"Ще у 1990-і роки місцева влада покладала тут квіти і фотографувалася на тлі цієї пам’ятки. Нам довелося чекати понад 30 років, щоб такі об’єкти впали. Ми припускаємо, що їх ще близько 30. Це 28-й об’єкт такого типу в Польщі, який ми прибрали протягом року. Ми будемо задоволені, коли останній з них впаде. Більшість місцевих органів влади відкриті для наших пропозицій. Деякі, на жаль, досі дивно опираються", — сказав доктор Кароль Навроцький перед знесенням радянського пропагандистського центру в Глубчицях.

Пам’ятник подяки Червоній Армії до знесення

Президент Інституту національної пам’яті нагадав, що першу з двох таких пам’яток демонтували у жовтні 2022 року. Раніше його було відреставровано завдяки субсидіям Євросоюзу. Також в Інституті національної пам’яті запевняють, що демонтаж радянських пам’яток — це реалізація Закону від 1 квітня 2016 року "Про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного устрою найменуваннями організаційних одиниць, допоміжних одиниць комуни, будівель, громадських інженерних споруд та устроїв, пам’ятників".

В мережі активно коментують цю подію, яку вже прозвали "головною перемогою геополітика століття". До речі, Польща не перша та не єдина країна, яка с початку повномасштабного вторгнення росії в Україну позбавляється від радянського минулого.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі знесли пам’ятник Катерині II та полководцю Суворову. Українці давно хотіли знести скандальну пам’ятку і для цього навіть створювали петиції на сайті президента.