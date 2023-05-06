Не минуло й 10 років: в уряді ухвалили рішення щодо київської "Батьківщини-матері"

"Батьківщину-мати" нарешті декомунізують

В Україні нарешті вирішили, що робити із радянським гербом на монументі "Батьківщина-мати" у Києві.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону новин голова Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, герб СРСР буде замінено на український тризуб.

"Наразі готується проєктна документація, щоб зрозуміти, яким способом і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені", — сказав він.

При цьому Ткаченко підтвердив, що Мінкульт планує замінити герб на монументі, а підготовчі роботи вже розпочалися.

Як відомо, плани зі зняття радянського герба зі щита статуї озвучуються вже багато років. Так колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович обіцяв, що ці роботи будуть проведені у 2016 році, проте вони так і не розпочалися.

Після цього тема заміни герба піднімалася ще кілька разів, втім, на сьогоднішній день він нікуди не подівся. Розмови про необхідність позбутися об’єктів, пов’язаних із радянським минулим, знову активізувалися після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, коли й почалися активні роботи з декомунізації.

Наприклад, у квітні минулого року на київській площі Перемоги "декомунізували" обеліск місту-герою Києву. З нього зняли зображення орденів Леніна із профілем комуністичного вождя.