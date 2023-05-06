"Фонтан" поднялся до 16 этажа: в центре Киева масштабное коммунальное ЧП (фото, видео)

В Киеве прорвало водопровод, струя воды била на десятки метров, затопило квартиры

В субботу, 6 мая, на улице Большая Васильковская в Киеве произошел масштабный прорыв водопровода. Столб воды поднялся на уровень 16 этажа, есть повреждения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

Как рассказывают очевидцы, на месте инцидента затоплены квартиры, есть поврежденные автомобили. На улице образовалась настоящая "река". Зрелище мощной струи воды посреди города выглядит сюрреалистично.

Также сообщается, что в доме рядом струей воды выбило окна.

Как сообщал "Телеграф", 10 апреля в Киеве произошло масштабное коммунальное ЧП — из-за прорыва трубы было парализовано движение по бульвару Николая Михновского. В результате аварии бульвар и прилегающие переулки залило кипятком, что создало в отдельных местах околонулевую видимость.

Также мы писали рассказывали о ситуации с общественными туалетами в Киеве. В 2023 году в Киеве откроют еще два общественных туалета стационарного типа (по одному туалету в Голосеевском и Печерском районах) и одну автоматизированную общественную уборную модульного типа (в Шевченковском районе).