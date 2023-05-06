"Фонтан" піднявся до 16 поверху: у центрі Києва масштабна комунальна НП (фото, відео)

У Києві прорвало водогін, струмінь води бив на десятки метрів, затопило квартири

У суботу, 6 травня, на вулиці Велика Васильківська у Києві стався масштабний прорив водопроводу. Стовп води здійнявся на рівень 16 поверху, є пошкодження.

Про це повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

Як розповідають очевидці, на місці інциденту затоплено квартири, є ушкоджені автомобілі. На вулиці утворилася справжня "річка". Видовище потужного струменя води серед міста виглядає сюрреалістичним.

Також повідомляється, що у будинку поряд струменем води вибило вікна.

Як повідомляв "Телеграф", 10 квітня в Києві сталася масштабна комунальна НП — через прорив труби було паралізовано рух бульваром Миколи Міхновського. Внаслідок аварії бульвар та прилеглі провулки залило окропом, що створило в окремих місцях навколонульову видимість.

Також ми писали розповідали про ситуацію із громадськими туалетами у Києві. У 2023 році в Києві відкриють ще два громадські туалети стаціонарного типу (по одному туалету у Голосіївському та Печерському районах) та одну автоматизовану громадську вбиральню модульного типу (у Шевченківському районі).