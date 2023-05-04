Є проблема? Комунальники розповіли про ситуацію із громадськими туалетами у Києві

"Телеграф" дізнався, яка наразі ситуація з громадськими вбиральнями в столиці

У Києві давно гостро постала проблема із громадськими туалетами, у зв’язку з чим "Телеграф" вирішив поцікавитися у комунальників, яка зараз ситуація з вбиральнями в столиці.

Як йдеться у відповіді Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд" на запит "Телеграфу", у столиці функціонує велика кількість громадських туалетів.

При цьому на балансі у підприємства 19 громадських туалетів стаціонарного типу та 10 автоматизованих громадських туалетів модульного типу. Також "Київводфонд" обслуговує 19 мобільних туалетних кабін у діючих "Пунктах незламності".

У відповіді підприємства йдеться, що 2023 року в Києві відкриють ще два громадські туалети стаціонарного типу (по одному — у Голосіївському та Печерському районах) та одну автоматизовану громадську вбиральню модульного типу (у Шевченківському районі).

За інформацією комунальників, у столиці окрім комунальних туалетів є ще державні та приватні.

"Громадські туалети комунальної форми власності враховуються на балансах різних комунальних підприємств, а відтак у Києві нема єдиного підприємства, відповідального за всі комунальні громадські туалети", — йдеться у відповіді.

Відповідь "Київводфонду" на запит "Телеграфа"

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні супермаркети мусять будувати туалети для відвідувачів. Нова норма зобов’язує мати один туалет окремого типу на 600 кв. м торгової площі для магазинів із площею від 2,5 тис. кв. м.