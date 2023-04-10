У Києві продуктовий ярмарок ледь не завершився жахливою трагедією: подробиці

Через нехлюйство чиновників "швидка" з літньою жінкою після інсульту застрягла у заторі

У Києві в Оболонському районі ледь не сталася жахлива трагедія через те, що чиновники невдало організували розташування продуктового ярмарку. У літньої жінки стався інсульт, а "швидка" не могла оперативно її відвезти у лікарню через блокування дорожнього руху.

Про це повідомила керівник Департаменту зі зв'язків з громадськістю в "Епіцентр К" Юлія Чудновець.

"У суботу в бабусі стався інсульт. "Швидка" довго не могла проїхати до будинку, адже на нашій вулиці на проїжджій частині в цей час був… продуктовий ярмарок. На паралельній вулиці — Івасюка, вже тиждень величезний затор через ремонтні роботи. І це єдиний об’їзний шлях. У мене два питання: нафіга нам голови РДА, якщо вони не регулюють ситуацію в районі? І друге — якщо не дай Господь станеться пожежа на вулиці, де проходить ярмарок, ну просто в країні війна, що тоді?", — обурилась вона, публічно звертаючись до мера міста Віталія Кличка та інших топ чиновників міста.

Як уточнила в коментарі "Телеграфу" Юлія Чудновець, її бабусі 79 років, тому буквально кожна хвилина мала значення.

За словами киянки, медики на "швидкій" поїхали в об’їзд по вул. Івасюка, "а там ремонт, і вони стояли в заторі.

Чудновець також зазначила, що чиновникам варто було б більш ретельно продумувати логістику, а практику продуктових ярмарок у столиці варто було б взагалі припинити.

"У війну перекривати вулицю з доступом до десятку домів — небезпечно. Це вулиця Йорданська. І тим більш небезпечно, якщо єдина паралельна дорога знаходиться в ремонті. Тобто, якщо не прийшло в голову подумати про безпеку мешканців, то хоча б подумали, що цим вони паралізували весь рух на Оболоні", — пояснила вона, додаючи, що в мерії міста та РДА поки що на цю скаргу ніяк не відреагували.

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