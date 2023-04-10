В Киеве продуктовая ярмарка чуть не завершилась ужасной трагедией: подробности

Из-за разгильдяйства чиновников "скорая" с пожилой женщиной после инсульта застряла в пробке

В Киеве в Оболонском районе чуть не произошла ужасная трагедия из-за того, что чиновники неудачно организовали расположение продуктовой ярмарки. У пожилой женщины произошел инсульт, а "скорая" не могла оперативно ее отвезти в больницу из-за блокировки дорожного движения.

Об этом сообщила руководитель Департамента по связям с общественностью в "Эпицентр К" Юлия Чудновец.

"В субботу у бабушки произошел инсульт. "Скорая" долго не могла проехать к дому, ведь на нашей улице на проезжей части в это время была… продуктовая ярмарка. На параллельной улице — Ивасюка, уже неделя огромная пробка из-за ремонтных работ. И это единственный объездной путь. У меня два вопроса: нафига нам председатели РГА, если они не регулируют на ситуацию в районе? И второй — если не дай Господь произойдет пожар на улице, где проходит ярмарка, ну просто в стране война, что тогда?", — возмутилась она, публично обращаясь к мэру города Виталию Кличко и другим топ-чиновникам.

Как уточнила в комментарии "Телеграфу" Юлия Чудновец, ее бабушке 79 лет, поэтому буквально каждая минута имела значение.

По словам киевлянки, медики на "скорой" поехали в объезд по ул. Ивасюка, "а там ремонт, и они стояли в пробке".

Чудновец также отметила, что чиновникам следовало бы более тщательно продумывать логистику, а практику продуктовых ярмарок в столице стоило бы вообще прекратить.

"В войну перекрывать улицу с доступом к десятку домов – опасно. Это улица Иорданская. И тем более опасно, если единственная параллельная дорога находится в ремонте. То есть, если не пришло в голову подумать о безопасности жителей, то хотя бы подумали, что этим они парализовали все движение на Оболони", — пояснила она, добавляя, что в мэрии города и РГА пока на эту жалобу никак не отреагировали.

Ранее "Телеграф" писал, почему в Киеве отменили плату за парковку.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина открыл стрельбу по продуктовому киоску, стрелка задержали.