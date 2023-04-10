В Киеве мужчина открыл стрельбу по продуктовому ларьку: он задержан, что ему грозит (фото)

К счастью, во время стрельбы никто из персонала и посетителей магазина не пострадал

В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в Соломенском районе. За содеянное ему грозт от трех до семи лет лишения свободы.

Подробности сообщили в Нацполиции Киева. Известно, что задержанный после обстрела продуктового спокойно находился у себя дома.

Мужчина поругался с продавцом и ушел, но спустя несколько минут вернулся и открыл стрельбу по торговому киоску из автомата калибром 7,62 в Соломенском районе Киева. На тот момент в магазине находился продавец и посетители, но никто к счастью не пострадал. Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место ЧП, обнаружила три патрона и две гильзы калибра 7,62, а также заметила в окнах магазина сквозные отверстия от выстрелов.

Момент обстрела попал на камеру наружного видеонаблюдения, а также нападавшего описали свидетели инцидента. Правоохранители оперативно установили личность стрелка и его адрес проживания. При силовой поддержке спецназовцев КОРД полицейские провели обыск в квартире 49-летнего мужчины и задержали его.

В доме стрелка нашли оружие, патроны и одежду, в которой тот был в момент совершения преступления. Против мужчины открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В скором времени суд изберет меру пресечения злоумышленнику, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина с особой жестокостью убил свою возлюбленную. По его словам, он просто приревновал женщину к другому.