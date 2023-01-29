В Италии жестоко убили 23-летнюю украинку, тело еще ищут: что известно о преступнике (фото)

Кровавая расправа могла произойти в квартире, которую парень и девушка снимали, будучи паром

Пока в одном из регионов Италии полицейские празднуют после задержания босса мафии, в небольшом муниципалитете Кастильоне-делле-Стивьере разыскивают 23-летнюю украинку Яну Малико. Считается, что девушку зарезал ее бывший парень, после чего смог удачно спрятать тело.

Об инциденте сообщают издания TGR и Telenuovo. Подозреваемого 33-летнего гражданина Молдовы удалось задержать, он находится в тюрьме округа Мантуи, однако в убийстве признаваться не спешит.

23-летняя Яна Малико исчезла несколько дней назад после, как утверждают очевидцы, громкой ссоры в квартире, которую раньше парень и девушка снимали, пока были парой. Украинка работала в местном баре, не создавала окружающим никаких проблем. По неподтвержденным данным, ее бывший 33-летний избранник мог угрожать ей ножом, после чего и произошло убийство.

23-летняя Яна Малико и ее 33-летний экс-мальчик-молдаванин

Сейчас труп ищут в провинции Мантуя, больше всего сосредоточившись на местности вблизи озера к северу от одноименного города. Полицейские считают, что подозреваемый вполне мог избавиться от тела, попытавшись его утопить. Пока поиски успеха не возымели, 33-летний подозреваемый свою вину все еще не признает.

Кастильоне-делле-Стивьере на карте

Так выглядит городок, где жила украинка

Стоит отметить, что Италия нередко становится местом расправы над украинками, уехавшими искать лучшую судьбу за границу. "Телеграф" уже рассказывал об ужасной трагедии, которая произошла с Наталией Киричок. После десяти лет совместной жизни ее собственноручно убил сожитель-итальянец из-за ревности и отказа от секса.

Конечно же, встречаются ужасные истории и гораздо ближе. Среди последних – жестокое убийство в Херсоне, где сын поднял руку на мать.