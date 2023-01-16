Наиболее разыскиваемый мафиози Италии попался полиции. Что известно о Маттео Денаро

Преступник скрывался в течение 30 лет

В Италии полиция арестовала предводителя сицилийской мафии "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро, скрывавшегося от правоохранителей 30 лет.

Мессина Денаро как-то хвастался, что может "заполнить своими жертвами кладбище". Его приговорили к пожизненному заключению (правда, заочно) за убийство прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также 11-летнего сына мафиози.

Рассказываем, что о нем известно и влиятельная ли мафия сейчас:

Босс "Коза ностры", которая держала в страхе целую страну

60-летний Маттео Мессина Денаро, известный под псевдонимом Диаболик, скрывался от полиции с 1993 года и считался Европолом одним из самых разыскиваемых в Европе.

Денаро был последним из поколения влиятельных предводителей "Коза Ностры" ("Cosa Nostra" в переводе с итальянского означает "Наше дело"), преступной организации, терроризировавшей Сицилию в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

Банда демонстрировала силу по всей Италии, устраивая смертельные террористические взрывы в 1993 году в Милане, Флоренции и Риме.

Денаро ответственен за десятки убийств. Так, одно из дел касается угона и ужасного убийства Джузеппе Ди Маттео, 11-летнего сына мафиози Сантино ди Маттео. Его отца арестовала полиция, и он пошел на сотрудничество со следствием. Чтобы заставить отца замолчать, подростка держали в плену более двух лет, а затем убили.

Мужчина считается одним из преемников Бернардо Провенцано, арестованного на Сицилии в апреле 2006 года. После этого Денаро стал одним из лидеров "Коза ностры". Правда, Провенцано прятался дольше — целых 38 лет.

Также Денаро руководил рэкетом, незаконным захоронением отходов, отмыванием денег.

Как изменился главарь мафии за 30 лет

По словам прокурора Маурицио де Лусии, который вел дело Денаро, стражи порядка вышли на след мафиозе в сентябре 2021 года, после чего началась розыскная операция, передает La Repubblica.

Он был мифологической фигурой, потому что его никто не мог поймать. До этого ходили слухи, что мафиози сбежал за границу, совершил пластическую операцию или даже умер. В течение десятилетий следователи приближались к Денаро, что привело к аресту его сестры Патриции и нескольких других его соратников в 2013 году. Полиция также арестовала ценные предприятия Денаро, сделав его все более изолированным.

К операции по задержанию готовились очень тщательно, в аресте участвовало более 100 военнослужащих. Гангстер был задержан в частной клинике в Палермо, где проходил лечение от рака во время химиотерапии под вымышленным именем.

Какая ситуация с итальянской мафией сейчас

В свое время клан "Коза Ностра" был романтизирован в фильме "Крестный отец". Кроме них в стране действовали кланы "Ндрангета" (Калабрия), "Каморра" (Неаполь), "Сакрая Корона Унита" (Пулья).

Но власти сицилийской мафии значительно ослабли со времен, когда они доминировали в международной торговле наркотиками. Сейчас мафия все еще остается влиятельной силой на Сицилии, одном из наименее развитых регионов Италии, рассказала Анна Сергея, эксперт по организованной преступности в Италии.

Арест Денаро создаст новые проблемы для преступной организации. По словам Серги, Денаро вряд ли диктовал стратегию, но все же сыграл определенную роль в сохранении идентичности "Коза ностры".

"Он был символическим игроком, связующим звеном организации. Если у кого-то нет такой же харизмы, такой же силы объединения, маловероятно, что "Коза ностра" сможет выйти с целой", — говорит Серги.

В майской речи премьер-министр Марио Драги предупредил, что организованная преступность приобрела проникшую в правление компаний. В целом преступные группы Италии, по разным оценкам, контролируют около 9% экономики.

Например, во время пандемии мафиози нашли новые способы заработать деньги на производстве масок и ритуальных услугах. Римская исследовательская группа Demoskopika оценила, что около 4500 фирм оказались под угрозой проникновения мафии после кризиса Covid-19. Это касается бизнесов в сфере туризма, ресторанов и баров.

Как сообщал "Телеграф", имя нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси фигурирует по делам китайской мафии.