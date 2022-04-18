«Индийская мафия» и провалы агентов – чем запомнился Вячеслав Трубников на своей службе в СВР россии

На посту главы СВР Вячеслав Трубников запомнился отнюдь не успехами

Сегодня стало известно о смерти бывшего руководителя службы внешней разведки рф, генерала армии Вячеслава Трубникова, в чью бытность главой спецслужбы стартовала политическая карьера владимира путина.

"Телеграф" поинтересовался, чем запомнился бывший главный шпион рф времен путина.

"Индийская мафия"

Свою службу в рядах тогда еще КГБ СССР Вячеслав Трубников начал в рядах Первого главного управления КГБ, занимавшегося внешней разведкой и в первую заграничную командировку поехал в Индию в 1971 году.

Как пишет российский журналист Леонид Млечин, автор книг о спецслужбах СССР и рф, в Индии на тот момент существовала особая категория офицеров КГБ, отличались большей уверенностью в себе и сплоченностью, так что получили прозвище "индийской мафии".

Именно там Трубников сошелся с руководителями индийского направления работы КГБ Яковом Медяником и Леонидом Шебаршиным, которые заметили перспективного сотрудника. Правда, чем он так приглянулся главам резидентуры – неизвестно.

Позднее сам Трубников "вернул долг" и сделал сына Якова Медяника своим заместителем в бытность главой уже СВР рф.

Как бы то ни было, 80-е годы 20 столетия стали для Трубникова временем карьерного роста – сперва он стал резидентом в Индии и Бангладеше, а в 1990 году стал начальником отдела в Первом главном управлении КГБ, чему способствовал Леонид Шебаршин, на тот момент глава внешней разведки СССР.

В СВР рф Вячеслав Трубников начал службу в январе 1992 года уже в должности первого заместителя его тогдашнего главы Евгения Примакова, вероятно, не без помощи своего покровителя Леонида Шебаршина.

Трубников и СВР: провал за провалом

Надо сказать, что служба в СВР для Трубникова шла не очень удачно.

Так, в 1993 году он вынужден был оправдываться перед журналистами, поскольку СМИ Германии заявили, что СВР передала Германии списки всех своих агентов на территории этой страны.

Однако это оказалось сущим пустяком в сравнении с провалом в 1994 году агента СВР в американском ЦРУ Олдрича Эймса. Последний считался одним из важнейших агентов КГБ за всю историю спецслужбы и его задержание было особенно болезненным. Эймс за 9 лет работы на КГБ и СВР выдал 25 агентов ЦРУ, 10 из которых были расстреляны, а сам он в итоге получил пожизненный срок.

В 1996 году, когда Вячеслав Трубников уже был главой СВР стало известно дело об "архиве Митрохина" — 6 чемоданах копий архивных секретных документов, которые отставной майор КГБ Василий Митрохин передал британским спецслужбам.

Спустя еще два года случился новый провал – был арестован шифровальщик Агентства Национальной безопасности США Дэвид Бун. Правда сотрудничество с ним было прекращено еще в 1991 году, но задержание даже бывшего агента это всегда неприятно.

В конечном итоге в 2000 году Вячеслав Трубников был снят с поста главы СВР, чему, как считается, способствовали его близкие связи с бывшим главой ведомства Евгением Примаковым, благодаря которому он и стал главой спецслужбы. Якобы владимир путин испугался, что бывший и нынешний главы СВР вступят против него в союз и лишат его власти.

Вследствие этого последующие годы Трубников провел на работе в мид рф, а позднее на научной работе.

В целом апрель оказался месяцем, когда многие высокопоставленные члены правительства рф и сотрудники спецслужб оказались за решеткой из-за провалов российской агрессии в Украину. В частности речь идет о генерал-полковнике фсб Сергее Беседы и создателя лднр Владиславе Суркове.