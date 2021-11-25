Легенда итальянского футбола получил три с половиной года тюрьмы за связи с мафией

Микколи отправится в тюрьму на три с половиной года.

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи ближайшие три с половиной года проведет в тюрьме, сообщает La Repubblica.

Как определило следствие, в октябре 2017 года Микколи пытался вернуть долг, обратившись к услугам преступной группировки Коза Ностра. По данным СМИ, сумма вознаграждения колебалась от 12 до 20 тысяч евро.

Фабрицио лично общался с сыном главы мафии Мауро Лауричеллу, чтобы тот использовал быстрые методы решения данного вопроса.

"Мне очень стыдно. Хочу попросить прощения у жителей родного Палермо. Я никогда не был представителем мафии, меня все знают, как футболиста. Мафия в принципе мне противна", — признался Микколи.

За свою карьеру Микколи успел сыграть в ряде итальянских клубов, в том числе, в "Ювентуса", вместе с которым становился победителем Суперкубка Италии. Также в активе бывшего нападающего 10 матчей в составе сборной Италии.

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