Укр

Андрей Шевченко дал совет украинским болельщикам

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей Шевченко Новость обновлена 25 ноября 2021, 09:01
Андрей Шевченко

В первом матче под руководством украинского специалиста "Дженоа" проиграл.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко в интервью ютуб-каналу «Бомбардир» рассказал, чего ждать от выступления команды в нынешнем сезоне Серии А.

"Я вижу, что руководство команды готово ждать результат, сразу его точно не будет. Все понимают, какую команду и в каком состоянии мне пришлось принимать. Самый большой стимул — это то, что я вижу ожидания от всех, включая болельщиков.

Приятно, что украинский зритель также может видеть игры "Дженоа". Я вас попрошу: наберитесь терпения. "Дженоа" обязательно будет бороться за хорошие результаты. Дождитесь концовки сезона, и там увидим, что получится в итоге", — заявил Шевченко.

В дебютном матче под руководством Шевченко "Дженоа" на своем поле уступила "Роме" Жозе Моуринью — 0:2.

После 13 туров клуб из Генуи пребывает на 18-м месте в чемпионате Италии. Если бы сезон завершился сейчас, то команда Шевченко покинула бы элиту итальянского футбола.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Дженоа" отказался от услуг бесполезного российского футболиста, которого предлагали клубу.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А
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