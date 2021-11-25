Легенда італійського футболу отримав три з половиною роки в’язниці через зв’язок з мафією

Мікколі вирушить до в’язниці на три з половиною роки.

Колишній нападник збірної Італії Фабриціо Мікколі найближчі три з половиною роки проведе у в’язниці, повідомляє La Repubblica.

Як визначило слідство, у жовтні 2017 року Міколі намагався повернути борг, звернувшись до послуг злочинного угрупування Коза Ностра. За даними ЗМІ, сума винагороди коливалася від 12 до 20 тисяч євро.

Фабриціо особисто спілкувався із сином глави мафії Мауро Лаурічеллу, щоб той використав швидкі методи вирішення цього питання.

"Мені дуже соромно. Хочу вибачитися у мешканців рідного Палермо. Я ніколи не був представником мафії, мене всі знають, як футболіста. Мафія в принципі мені гидка", — зізнався Міколі.

За свою кар’єру Мікколі встиг зіграти у низці італійських клубів, у тому числі в "Ювентусі", разом з яким ставав переможцем Суперкубку Італії. Також в активі колишнього нападаючого 10 матчів у складі збірної Італії.

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