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Андрій Шевченко дав пораду українським уболівальникам

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко Новина оновлена 25 листопада 2021, 09:01
Андрій Шевченко

У першому матчі під керівництвом українського спеціаліста "Дженоа" програв.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко в інтерв’ю ютуб-каналу «Бомбардир» розповів, чого чекати від виступу команди цього сезону Серії А.

"Я бачу, що керівництво команди готове чекати на результат, одразу його точно не буде. Усі розуміють, яку команду і в якому стані мені довелося приймати. Найбільший стимул — це те, що я бачу очікування від усіх, включаючи вболівальників.

Приємно, що український глядач може бачити ігри "Дженоа". Я вас попрошу: наберіться терпіння. "Дженоа" обов’язково боротиметься за добрі результати. Дочекайтеся кінцівки сезону, і там побачимо, що вийде в результаті", — заявив Шевченко.

У дебютному матчі під керівництвом Шевченка "Дженоа" на своєму полі поступилася "Ромі" Жозе Моурінью — 0:2.

Після 13 турів клуб із Генуї перебуває на 18-му місці у чемпіонаті Італії. Якби сезон завершився зараз, то Шевченка покинула б еліту італійського футболу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Дженоа" відмовився від послуг марного російського футболіста, якого пропонували клубу.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А
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