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"Дженоа" Шевченка відмовилася від послуг марного російського футболіста

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Справи у Кокоріна в Італії йдуть не надто Новина оновлена 16 листопада 2021, 21:49
Справи у Кокоріна в Італії йдуть не надто

Форвард не забивав уже понад рік.

"Дженоа", який тренує український фахівець Андрій Шевченко, не взимку підписуватиме нападаючого "Фіорентини" Олександра Кокоріна.

Як повідомляє сайт телеканалу "Матч ТВ", представники гравця пропонували російського футболіста "грифонів", але ті відповіли відмовою.

Раніше в ЗМІ була інформація, що "фіалки" взимку спробують віддати гравця в оренду, продати або просто розірвати контракт.

Кокорін перейшов у "Фіорентину" у 2020 році зі "Спартака". За цей час нападник провів 16 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями, не забиваючи понад рік.

За свою кар’єру Кокорін ставав чемпіоном Росії у складі "Зеніту", а також двічі вигравав Кубок країни. 2019 року Кокорін був заарештований за розбійний напад на дипломата в одному з московських кафе.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Дженоа" пов’язували з ще одним російським футболістом, але поки що переговори призупинені. Відомий український тренер та експерт Йожеф Сабо раніше назвав трьох українців, які потрібні Андрію Шевченку у "Дженоа".

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #ФК Фіорентина #Олександр Кокорін
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