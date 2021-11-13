Сабо назвав трьох українців, яких хоче Шевченко бачити у "Дженоа"

Усі вони – гравці збірної України.

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю FanDay.net розповів, хто з українців може перейти до "Дженоа", який тренує Андрій Шевченко.

За даними експерта, до кола інтересів Шевченка входять захисник київського "Динамо" Віталій Міколенко, півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та хавбек "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

«Наскільки я знаю, Шевченко хоче купити не тільки Миколенка, а й Зінченка з «Манчестер Сіті» та Ярмоленка з «Вест Хема». Щодо Миколенка, то він має зростати. Віталій – талановитий футболіст. Має хороші фізичні дані», – сказав Сабо.

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Як раніше повідомляв "Телеграф", першим трансфером Шевченка до "Дженоа" може стати росіянин.

Свій перший матч "Дженоа" під керівництвом Шевченка проведе наступними вихідними проти "Роми", яку очолює Жозе Моурінью. Саме португальський фахівець тренував "Челсі", коли там не зміг заграти форвард збірної України.