Укр

Сабо назвал трех украинцев, которых хочет Шевченко видеть в "Дженоа"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Сабо дал несколько инсайдов Новость обновлена 13 ноября 2021, 15:16
Сабо дал несколько инсайдов

Все они — игроки сборной Украины.

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью FanDay.net рассказал, кто из украинцев может перейти в "Дженоа", который тренирует Андрей Шевченко.

По данным эксперта, в круг интересов Шевченко входят защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко, полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

«Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из «Манчестер Сити», и Ярмоленко из «Вест Хэма». Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий – талантливый футболист. У него хорошие физические данные», – сказал Сабо.

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Как ранее сообщал "Телеграф", первым трансфером Шевченко в "Дженоа" может стать россиянин.

Свой первый матч "Дженоа" под руководством Шевченко проведет на следующих выходных против "Ромы", которую возглавляет Жозе Моуринью. Именно португальский специалист тренировал "Челси", когда там не смог заиграть форвард сборной Украины.

Теги:
#ФК Дженоа #Йожеф Сабо #Андрей Ярмоленко #Александр Зинченко #Виталий Миколенко
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