"Дженоа" Шевченко отказалась от услуг бесполезного российского футболиста

Форвард не забивал уже более года.

"Дженоа", который тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, не будет зимой подписывать нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

Как сообщает сайт телеканала «Матч ТВ», представители игрока предлагали российского футболиста "грифонов", но те ответили отказом.

Ранее в СМИ была информация, что "фиалки" зимой попытаются отдать игрока в аренду, продать, либо же просто разорвать контракт.

Кокорин перешел в "Фиорентину" в 2020 году из "Спартака". За это время нападающий провел 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями, не забивая более года.

За свою карьеру Кокорин становился чемпионом России в составе "Зенита", а также дважды выигрывал Кубок страны. В 2019 году Кокорин был арестован за разбойное нападение на дипломата в одном из московских кафе.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Дженоа" связывали с еще одним российским футболистом, но пока переговоры приостановлены. Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо ранее назвал троих украинцев, которые нужны Андрею Шевченко в "Дженоа".