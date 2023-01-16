Найбільш розшукуваний мафіозі Італії попався поліції. Що відомо про Маттео Денаро

Злочинець переховувався протягом 30 років

В Італії поліція заарештувала ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро, який переховувався від правоохоронців 30 років.

Мессіна Денаро якось хвалився, що може "заповнити своїми жертвами цвинтар". Його засудили до довічного ув’язнення (щоправда, заочно) за вбивство прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно, а також 11-річного сина мафіозі.

Розповідаємо, що про нього відомо і чи впливова мафія зараз:

Бос "Коза ностри", яка тримала у страху цілу країну

60-річний Маттео Мессіна Денаро, відомий під псевдонімом Діаболік, переховувався від поліції з 1993 року і вважався Європолом одним із найбільш розшукуваних у ​​Європі.

Денаро був останнім із покоління впливових ватажків "Коза Ностри" ("Cosa Nostra" у перекладі з італійської означає "Наша справа"), злочинної організації, яка тероризувала Сицилію наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років.

Банда демонструвала силу по всій Італії, влаштовуючи смертельні терористичні вибухи у 1993 році у Мілані, Флоренції та Римі.

Денаро є відповідальним за десятки вбивств. Так, одна зі справ стосується викрадення і жахливого вбивства Джузеппе Ді Маттео, 11-річного сина мафіозі Сантіно ді Маттео. Його батька арештувала поліція і він пішов на співпрацю зі слідством. Щоб змусити батька замовкнути, підлітка тримали в полоні понад два роки, а потім убили.

Чоловік вважається одним із наступників Бернардо Провенцано, якого заарештували на Сицилії у квітні 2006 року. Після цього Денаро став одним із лідерів "Коза ностри". Щоправда, Провенцано переховувався довше — цілих 38 років.

Також Денаро керував рекетом, незаконним захороненням відходів, відмиванням грошей.

Як змінився ватажок мафії за 30 років

За словами прокурора Мауріціо де Лусії, який вів справу Денаро, правоохоронці вийшли на слід мафіозі у вересні 2021 року, після чого почалася розшукова операція, передає La Repubblica.

Він був міфологічною фігурою, бо його ніхто не міг спіймати. До цього ходили чутки, що мафіозі втік за кордон, зробив пластичну операцію або навіть помер. Протягом десятиліть слідчі наближалися до Денаро — це призвело до арешту його сестри Патриції та кількох інших його соратників у 2013 році. Поліція також арештувала цінні підприємства Денаро, зробивши його все більш ізольованим.

До операції із затримання готувалися дуже ретельно, в арешті брали участь понад 100 військовослужбовців. Гангстер був затриманий у приватній клініці в Палермо, де проходив лікування від раку під час хімієтерапії під вигаданим іменем.

Яка ситуація з італійською мафією зараз

Свого часу клан "Коза Ностра" був романтизований у фільмі "Хрещений батько". Окрім них у країні діяли клани "Ндрангета" (Калабрія), "Каморра" (Неаполь), "Сакра Корона Уніта" (Пулья).

Але влада сицилійської мафії значно послабилася з часів, коли вона домінувала в міжнародній торгівлі наркотиками. Зараз мафія все ще залишається впливовою силою на Сицилії, одному з найменш розвинених регіонів Італії, розповіла Анна Сергіі, експерт з організованої злочинності в Італії.

Арешт Денаро створить нові проблеми для злочинної організації. За словами Сергі, Денаро навряд чи диктував стратегію, але все ж відіграв певну роль у збереженні ідентичності "Коза ностри".

"Він був символічним гравцем, сполучною ланкою організації. Якщо хтось не матиме такої ж харизми, такої ж сили об’єднання, малоймовірно, що "Коза ностра" зможе вийти з цілою", — каже Сергі.

У травневій промові прем’єр-міністр Маріо Драгі попередив, що організована злочинність набула проникла в правління компаній. Загалом злочинні групи Італії, за різними оцінками, контролюють близько 9% економіки.

Наприклад, піл час пандемії мафіозі знайшли нові способи заробити гроші на виробництві масок і ритуальних послугах. Римська дослідницька група Demoskopika оцінила, що близько 4500 фірм опинилися під загрозою проникнення мафії після кризи Covid-19. Це стосується бізнесів у сфері туризму, ресторанів і барів.

Як повідомляв "Телеграф", ім’я нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі фігурує у справах китайської мафії.