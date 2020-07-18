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Онука Катрін Денев заарештували за зв'язки з італійською мафією
Онука Катрін Денев заарештували за зв'язки з італійською мафією

Онука Катрін Денев заарештували за зв'язки з італійською мафією

Онука Катрін Денев заарештували за зв'язки з італійською мафією
14:18 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
32-річного онука кінозірки Катрін Денев Ігоря Вадима заарештували у Франції. Його підозрюють у зв'язках з італійською мафією та підробці грошей. Наразі він перебуває під вартою, а йому загрожує екстрадиція до Італії, де відбудеться суд.

Як інформує видання Daily Mail, у рамках спецоперації "Нерон", яка спрямована на припинення діяльності неаполітанської злочинної структури клану каморра, було заарештовано 44 особи. Серед італійської мафії був онук культової французької акторки Катрін Денев Ігор Вадим.

Ігоря Вадима заарештували у Франції разом зі спільником-французом та громадянином Італії, якого вважають одним з мафіозних босів. Під час спецоперації вилучили фальшиві банкноти на 9,9 мільйона євро, 8,3 мільйона євро в справжніх купюрах та різноманітні цінності, вартість яких становить близько 10 мільйонів євро.  

Зараз Ігор Вадим перебуває під вартою. Наразі невідомо, яку роль він виконував у злочинній структурі, проте обставини з'ясовують. Йому загрожує екстрадиція до Італії, суд та ув'язнення. 

Катрін Денев - французька актриса театру і кіно, співачка.

Заміжня була тільки один раз - за фотографом Девідом Бейлі (1965 - 1972). Має двох дітей від цивільних шлюбів: сина Крістіана Вадима (від режисера Роже Вадима) і дочку Кьяру Мастроянні (від актора Марчелло Мастроянні) - а також п'ятьох онуків.

Восени 2019 року у Катрін Деньов стався ішемічний інсульт. Зірку госпіталізували одразу зі знімального майданчика нового фільму De son vivant, знімання якого саме в той день відбувалися у лікарні. Саме завдяки цьому акторці вчасно змогли надати необхідну допомогу. 76-річну зірку виписали з лікарні за місяць після трагедії. 

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Катрин Денев.

Автор:

Телеграф
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